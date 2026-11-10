معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، از پیگیری تعیین تکلیف زمین کتابخانه مرکزی شهرکرد، تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و نظارت مستمر بر پرداخت سهم نیم‌درصدی شهرداری‌ها به کتابخانه‌های عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،عبدالعلی ارژنگ در انجمن کتابخانه‌های عمومی چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای استان گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، زیرساخت‌های این حوزه همچنان نیازمند تقویت است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت خیرین، زمینه توسعه فضا‌های کتابخانه‌ای و ترویج فرهنگ کتابخوانی فراهم شود.

وی با اشاره به طرح کتابخانه مرکزی شهرکرد افزود: جلسه‌ای با مجموعه راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف زمین این طرح برگزار می‌شود تا پس از مشخص شدن وضعیت مالکیت، مطالعات اولیه و پیگیری اخذ مجوز ماده ۲۳ ملی در دستور کار قرار گیرد.

ارژنگ با تأکید بر استفاده از ظرفیت خیرین در اجرای این طرح گفت: مشارکت خیرین می‌تواند به تسریع در آغاز عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی شهرکرد کمک کند.

وی همچنین خواستار تسریع در تعیین تکلیف زمین طرح کتابخانه شیخ‌شعبان شد و گفت: باید ظرف دو هفته آینده گزارش آخرین اقدامات انجام‌شده ارائه شود تا در صورت نیاز، با برگزاری جلسه مشترک با بنیاد مسکن، زمینه ورود طرح به مرحله اجرایی فراهم شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به ظرفیت خیرین در شهرستان سامان اظهار داشت: واگذاری قطعی زمین، تنظیم تفاهم‌نامه با خیر و نهاد کتابخانه‌ها و تعیین زمان‌بندی اجرای طرح باید با محوریت فرماندار شهرستان پیگیری شود.

ارژنگ با تأکید بر ضرورت تحقق سهم قانونی نیم‌درصدی شهرداری‌ها برای کتابخانه‌های عمومی گفت: اعتبارات مصوب شهرداری‌ها باید به‌صورت تفکیکی در اختیار نهاد کتابخانه‌ها قرار گیرد و پرداخت این سهم به‌صورت ماهانه رصد شود.

وی افزود: گزارش وضعیت پرداخت‌ها باید پانزدهم هر ماه ارائه شود تا در صورت وجود معوقات، با ورود مجموعه دفتر امور اجتماعی و دفتر امور شهری استانداری، موانع برطرف شود.

معاون استاندار همچنین با اشاره به پروژه کتابخانه مولوی، بر ضرورت تأمین منابع مالی و تسریع در تکمیل آن تأکید کرد و گفت: این کتابخانه که پیش‌تر در اختیار مردم بوده، باید هرچه سریع‌تر به چرخه خدمات‌رسانی بازگردد.

وی بازسازی کتابخانه امیرکبیر، ایجاد بوستان کتاب در شهر سامان و شهرکرد و برگزاری گلریزان خیرین کتابخانه‌ساز را از ظرفیت‌های قابل پیگیری برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی استان عنوان کرد.

ارژنگ بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت خیرین و تعیین تکلیف طرح های نیمه‌تمام برای ارتقای سرانه فضا‌های کتابخانه‌ای استان تأکید کرد.