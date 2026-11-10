تجمعات شبانه مردم استان همدان به ایستگاه ۲۵۴ رسید تا توهم دشمنان برای شکست ایران، کمرنگ‌تر از همیشه و خطای محاسباتی آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ایرانیان آشکارتر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ۲۵۴ شب مقاومت و ایستادگی ملت مبعوث شده در تجمعات خیابانی، موجب سربلندی ایران اسلامی، حیرت ناظران جهانی و درماندگی دشمن آمریکایی‌ـ‌صهیونیستی شده است.

ایرانیان با لبیک به ندای ملکوتی رهبر شهیدمان، حدنصاب جدیدی را در تاب آوری ملی به ثبت رسانده و سران آمریکا و اسرائیل را به بیچارگی کشانده‌اند.

ملت مبعوث شده، گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند و با روحیه بالا پیام آشکاری برای دشمنان دارند.

مردم خستگی ناپذیر استان همدان در هفته هوافضا، با حمایت از نیرو‌های مسلح اعلام کردند: تا پیروزی نهایی به ایستادگی خود در خیابان‌ها ادامه می‌دهند.