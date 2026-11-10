نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی با تمرکز بر دیجیتال‌سازی، لجستیک ریل‌پایه و توسعه قطار‌های حومه‌ای، از امروز (۱۹ آبان) در دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی، به همت انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی ایران و با رویکرد کلیدی دیجیتال‌سازی، لجستیک ریل‌پایه و قطارهای حومه‌ای، از امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان در مرکز همایش‌های دانشگاه علم و صنعت تهران گشایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، این رویداد علمی و تخصصی با هدف بررسی آخرین دستاوردها، چالش‌ها و چشم‌اندازهای صنعت ریلی کشور طی امروز و فردا (۱۹ و ۲۰ آبان) میزبان استادان دانشگاه، مدیران ارشد، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان بخش خصوصی خواهد بود.

شرکت‌کنندگان در این همایش دو روزه، آخرین یافته‌های پژوهشی و مقالات خود را در حوزه‌های فناوری‌های نوین، هوشمندسازی شبکه ریلی، بهینه‌سازی زنجیره تأمین و حمل‌ونقل پایدار ارائه می‌کنند.

برپایی پنل‌های تخصصی، کارگاه‌های علمی و نمایشگاهی از دستاوردها و توانمندی‌های شرکت‌های فعال در صنعت ریلی، از برنامه‌های جانبی این رویداد است که با هدف تبادل تجربیات، تقویت هم‌افزایی میان دانشگاه و صنعت و معرفی ظرفیت‌های داخلی برگزار می‌شود.