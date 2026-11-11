به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس جهاد کشاورزی فریدونشهر گفت: امسال ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان زیر کشت سیب‌زمینی رفته است و با متوسط برداشت ۳۵ تا ۴۰ تن در هر هکتار پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول برداشت شود.

مسلم آرپناهی ارقام کشت‌شده سیب‌زمینی را جلی، پانامرا، اسپریت، آگریا، ساگیتا، سیفرا، کولومبا و سانیتا اعلام کرد و افزود: هر سال در مراحل کاشت، داشت و برداشت این محصول، حدود ۱۰ هزار کارگر فصلی مشغول به کار می‌شوند.

محصول سیب‌زمینی فریدونشهر علاوه بر مصرف و تازه‌خوری در شهرستان، به استان‌ها و شهر‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی فریدونشهرنیز با اشاره به کمبود سردخانه و نبود صنایع تبدیلی سیب‌زمینی در شهرستان گفت: دو سردخانه نگهداری سیب‌زمینی در شهرستان وجود دارد که یکی در حال ساخت است و دیگری تنها ۱۵ هزار تن ظرفیت نگهداری محصولات کشاورزی دارد.

حجت‌الله زمانی افزود: به دلیل کمبود ظرفیت نگهداری، سالانه ۸۰ هزار تن محصول سیب‌زمینی از شهرستان خارج می‌شود و کشاورزان ناچارند محصول خود را با قیمت پایین بفروشند یا با هزینه زیاد در سردخانه‌های مرکز استان و شهر‌های همجوار انبار کنند.