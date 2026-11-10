به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن ربانی در نشست با تشکل‌های کشاورزی و صیادی قشم افزود: صیادان، فعالان بومی و جوامع ساحل‌نشین باید در کانون برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرند و از منافع این سیاست‌ها بهره‌مند شوند.

وی یکی از موانع توسعه اقتصادی قشم را طولانی بودن فرآیند‌های اداری و صدور مجوز‌ها عنوان کرد و افزود: سرمایه‌گذار توانمند نباید درگیر مراحل اداری شود؛ چون موجب از بین رفتن فرصت‌های تولید و اشتغال می‌شود.

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حجت‌الاسلام ربانی آینده‌نگری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را ضروری دانست و گفت: مطالعات و فعالیت‌های پژوهشی باید علاوه بر بررسی وضعیت موجود، افق‌های میان و بلندمدت توسعه مناطق ساحلی را ترسیم کنند تا دستگاه‌های اجرایی بر اساس اهداف مشخص، پیشرفت خود را بسنجند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد افزود: صیادان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بومی باید با آگاهی از اولویت‌ها و برنامه‌های اقتصادی، در فرآیند اجرا مشارکت و مطالبات خود را پیگیری کنند.