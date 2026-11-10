سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با مشارکت در اجرای طرح راهبردی ۹ هزار میلیارد تومانی برق‌رسانی به معادن جنوب شاهرود موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در نشست استاندار سمنان با مسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، ابعاد فنی و اقتصادی طرح توسعه زیرساخت‌های برق جنوب شاهرود تشریح و راهکار‌های مشارکت ایمیدرو در تأمین منابع مالی آن بررسی شد.

این طرح شامل احداث ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، اجرای ۱۷۰ کیلومتر خط انتقال برق و احداث دو پست برق است که با هدف تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت‌های معدنی، توسعه سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی بستر رونق اقتصادی در منطقه طرود و جنوب شهرستان شاهرود پیگیری می‌شود.

استاندار سمنان در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی برای توسعه زیرساخت‌های معدنی استان سمنان تأمین پایدار برق را یکی از پیش‌نیاز‌های مهم توسعه فعالیت‌های معدنی و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در منطقه عنوان کرد.

پس از مذاکرات تفصیلی درباره شیوه‌های تأمین مالی، ایمیدرو با مشارکت نقدی به میزان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در اجرای طرح موافقت کرد.

همچنین توافق شد این سازمان از طریق بهره‌گیری از ظرفیت واگذاری محدوده‌های معدنی غیرفعال به بخش خصوصی، با حفظ حق انتفاع استان و رعایت ضوابط قانونی، در تأمین منابع مورد نیاز اجرای طرح مشارکت غیرنقدی داشته باشد.

این توافق، علاوه بر ایجاد ظرفیت جدید برای تأمین مالی پروژه، می‌تواند زمینه فعال‌سازی محدوده‌های معدنی غیرفعال و هدایت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به سمت توسعه زیرساخت‌های معدنی جنوب استان را فراهم کند.

با تحقق این مشارکت و پیشبرد سایر مراحل تأمین مالی و اجرایی، زمینه توسعه زیرساخت‌های انرژی، فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در منطقه طرود و جنوب شهرستان شاهرود بیش از پیش فراهم خواهد شد.