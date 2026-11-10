استاندار چهارمحال‌وبختیاری، با تأکید بر ضرورت توانمندسازی زندانیان از طریق آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال، گفت: حمایت از زندانیان و فراهم‌کردن زمینه بازگشت سالم و مسئولانه آنان به زندگی اجتماعی، نقش مؤثری در کاهش تکرار جرم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در بازدید از بخش‌های مختلف زندان مرکزی شهرکرد، با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گفت: زندان صرفاً محل نگهداری محکومان نیست، بلکه باید به‌عنوان مجموعه‌ای برای اصلاح، تربیت، بازپروری و آماده‌سازی افراد برای بازگشت سالم و مسئولانه به جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و مهارت‌آموزی را از مؤلفه‌های مؤثر در اصلاح و بازپروری زندانیان دانست و افزود: توانمندسازی زندانیان و فراهم‌کردن زمینه اشتغال آنان، نقش مهمی در کاهش تکرار جرم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به حمایت‌های اعتباری دولت و مدیریت استان از مجموعه زندان‌ها گفت: سال گذشته بخش قابل توجهی از اعتبارات تخصیص‌یافته به حوزه مدیریت بحران، به زندان‌های استان اختصاص یافت که این موضوع برای رفع مسائل زیرساختی و بهبود شرایط این مجموعه‌ها بوده است.

مردانی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی نیاز‌های زندان‌های استان خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت منابع مالی، علاوه بر اعتبارات مصوب اداره‌کل زندان‌های استان، تلاش می‌شود اعتبارات تکمیلی هم برای رفع مشکلات و نیاز‌های ضروری این حوزه پیش‌بینی و تأمین شود.

وی پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با زمینه‌های شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی را از اولویت‌های مدیریت استان برشمرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند تعامل مستمر، هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول است و هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند در این زمینه به نتیجه مطلوب برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی رئیس‌کل دادگستری چهارمحال‌وبختیاری هم با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی گفت: هماهنگی و همکاری نهاد‌های مسئول از الزامات اساسی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.

وی افزود: حضور مسئولان اجرایی در مجموعه‌های قضایی و بازدید از زندان‌ها، زمینه شناخت دقیق‌تر مسائل و آسیب‌های اجتماعی، علل و زمینه‌های ارتکاب جرم و اتخاذ راهکار‌های مشترک برای مقابله با این معضلات را فراهم می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان با بیان اینکه مسئولیت پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی محدود به دستگاه قضایی نیست، تصریح کرد: همه دستگاه‌های متولی باید متناسب با وظایف قانونی خود در شناسایی مسائل، رفع مشکلات و فراهم‌کردن زمینه اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان مشارکت مؤثر داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی همچنین صیانت از حقوق عامه را از تکالیف قانونی و اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بر استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در این زمینه تأکید کرد.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری به همراه رئیس‌کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مسئولان اجرایی و قضایی از بند نسوان، کارگاه حرفه‌آموزی، کانون اصلاح و تربیت و بند عمومی زندان مرکزی شهرکرد بازدید و از نزدیک مسائل، ظرفیت‌ها و نیاز‌های این مجموعه را بررسی کردند.