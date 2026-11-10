به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بر اساس ماده (۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است یارانه فرزندان خانوار‌های دهک‌های اول تا چهارم واجد شرایط قانونی و دارای سه فرزند و بیشتر را به میزان سه برابر یارانه سایرین پرداخت کند.

این حکم قانونی در ردیف (۹-۶) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ با این حال، تاکنون به دلیل تأمین نشدن منابع، خانوار‌های واجد شرایط از حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند.

دیوان محاسبات کشور با احراز عدم اجرای این تکلیف قانونی و تذکر به مسئولان ذی‌ربط، پیگیری اجرای حکم مقنن را تا حصول نتیجه در دستور کار خود قرار داده است.