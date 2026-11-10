سارق کابل و سیم‌های برق و مخابرات در شهرستان اردستان دستگیر شد.

دستگیری سارق کابل و سیم‌های برق و مخابرات در اردستان

دستگیری سارق کابل و سیم‌های برق و مخابرات در اردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اردستان گفت: در پی وقوع سرقت‌های کابل و سیم برق و مخابرات در حوزه استحفاظی شهر اردستان، کارآگاهان پلیس آگاهی با همکاری کلانتری ۱۱، موفق شدند سارق کابل و سیم برق و مخابرات را به محض ورود به شهرستان اردستان و در حین سرقت شناسایی کنند.

سرهنگ حجت‌الله بهامین با بیان اینکه متهم با مشاهده مأموران قصد فرار داشت افزود: مأموران با رعایت قانون به کارگیری سلاح با شلیک تیر هوایی موفق به دستگیری‌متهم به همراه اموال مسروقه شدند.

وی گفت: متهم در بازجویی به بیش از ۵ فقره سرقت کابل و سیم‌های برق و مخابرات اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.