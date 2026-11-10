شهرستان‌های بیرجند، بشرویه و درمیان امروز ۱۹ آبان؛ میزبان ۶ شهید گمنام هستند.

شهرستان‌های بیرجند، بشرویه و درمیان امروز ۱۹ آبان؛ میزبان شهدای گمنام

شهرستان‌های بیرجند، بشرویه و درمیان امروز ۱۹ آبان؛ میزبان شهدای گمنام

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ امروز در هر کدام از شهرستان‌های بیرجند، بشرویه و درمیان ۲ شهید گمنام تشییع می شود.

مراسم وداع با پیکر دو تن از شهدای گمنام در بیرجند در محل‌های حسینیه رسانه، دبیرستان فرزانگان دوره دوم، دبیرستان نمونه تقوا، دبیرستان امام صادق (ع)، دبیرستان شاهد شیخ هادی هادوی، پلیس امنیت، دبیرستان نمونه آرمینه مصلی نژاد، دبیرستان داریوش گنجی، دبیرستان دکتر داریوش گنجی، دبیرستان پسرانه برکت مهرشهر و معراج شهدا برگزار می‌شود.

پیکر مطهر ۶ شهید گمنام از شنبه ۱۶ آبان وارد استان شده تا ۲۱ آبان در همه شهرستان‌های استان تشییع می‌شوند.

مراسم شب وداع با شهدا همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س)، از ساعت ۱۹:۳۰ در میدان آیت‌الله شهید رئیسی بیرجند برگزار می‌شود.

پیکر دو شهید در بیرجند و قائنات به خاک سپرده می‌شوند و پیکر چهار شهید دیگر به تهران بازخواهند گشت.