به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، اعلام کرد: ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه امروز وقوع حریق در یک انبار نگهداری سیم برق و کالا‌های برقی واقع در یک ساختمان متروکه در خیابان اردیبهشت شمالی (کوچه‌پس‌کوچه‌های اردیبهشت شمالی) به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله نیرو‌های امدادی و عملیاتی به محل اعزام شدند.

منصور شیشه‌فروش، افزود: با توجه به حجم زیاد کالا و دود گسترده در بخش‌هایی از غرب اصفهان، پنج تیم عملیاتی آتش‌نشانی همراه با نیرو‌های اورژانس (فوریت‌های پزشکی) و پلیس در منطقه حاضر شدند و عملیات اطفای حریق آغاز شد.

به گفته وی، پلیس محور محدوده خیابان اردیبهشت شمالی را موقتاً مسدود کرده است تا عملیات امدادی با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه خسارت جانی در این حادثه گزارش نشده است، افزود: به دلیل حجم زیاد کالا، عملیات اطفای حریق طول کشیده است، اما هم‌اکنون در مراحل پایانی مهار آتش هستیم.

شیشه‌فروش گفت: برای پیشگیری از گسترش خطر و تأمین ایمنی ساکنان، منازل و محدوده اطراف محل حادثه تخلیه و ایمن‌سازی شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از سرایت حریق به ساختمان‌ها و اماکن مجاور انجام شده است.

وی با تأکید بر لزوم برخورد با انبار‌های پرخطر افزود: بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است به انبار‌ها و مکان‌های قدیمی و پرخطر اخطار بدهد و در صورت بی‌توجهی، قوه قضائیه باید وارد عمل شود.

شیشه‌فروش گفت: منطقه یک و سه شهرداری اصفهان پهنه وسیعی است و تعداد این‌گونه انبار‌ها در آن زیاد است؛ از این رو شهرداری باید این انبار‌ها را شناسایی و پیگیری کند.

وی در پایان از شهروندان خواست از تجمع در اطراف محل حادثه و تردد غیرضروری در محدوده خودداری کنند تا عملیات نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است به مالکان اماکن پرخطر اخطار ایمنی بدهد و در صورت عدم توجه، پرونده برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع شود.