



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جانشین مرکز آموزش پیاده و ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس، حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در آغوش ملت را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و تقویت روحیه ایثار و مقاومت دانست.

سرهنگ مجتبی سلیمی در حاشیه آیین تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در مرکز پیاده ارتش فارس ، با اشاره به میزبانی سالانه مجموعه ارتش در منطقه فارس از شهدای گمنام در ایام فاطمیه گفت: بازگشت این شهدا پس از سال‌ها غربت، یادآور فرهنگ ایثار و شهادت و فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های والای آنان است.

وی افزود: کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی جانفشانی و شهادت در راه دفاع از میهن را داشته‌اند و حضور پیکر این شهدا، روحیه‌ای تازه برای ادامه مسیر دفاع از کشور در میان همرزمانشان ایجاد می‌کند.

سرهنگ سلیمی با تأکید بر پایبندی به آرمان‌های شهدا، امام راحل و قائد شهید اظهار داشت: بار دیگر با شهدا عهد می‌بندیم که پاسدار خون پاک آنان باشیم و در مسیر پاسداری از حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران، تمام توان خود را برای دفاع از سرزمین و مردم شریف کشور به کار بگیریم.