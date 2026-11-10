به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جمعیت هر شب با شور و پیگیری مضاعف خود را به محل تجمع‌ها می‌رساند؛ حضوری که اگرچه طولانی شده، اما از انرژی و انگیزه آنها نکاسته است.

۲۵۴ شب گذشت، اما مردم انقلابی استان اصفهان همچنان با حضور پرشور در خیابان‌ها و میدان‌ها از ایستادگی برای ایران و انقلاب می‌گویند.

مردم استان اصفهان همچون سرو ایستاده و راست قامت و همچون کوه استوار در میدان حضور یافتند و بر تداوم مسیر امام شهید تأکید کردند.

مردم همیشه در صحنه استان با فریاد‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، باصلابت و پر قدرت بر دفاع مقتدرانه از وطن تأکید کردند.