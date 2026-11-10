

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در گوشه‌ای از خیابان‌های چالوس، مردی که ده‌ها سال است با اوتیسم زندگی می‌کند، سال‌هاست بدون هیچ چشمداشتی نقش همیار پلیس را بازی می‌کند؛ دستش بالا، نگاهش به جریان ترافیک، و حرکاتی که برای رانندگان محلی به بخشی از منظر روزمره شهر تبدیل شده است. او هر روز ماشین‌ها را هدایت می‌کند، گویی نظم خیابان بخشی از هستی اوست.



این روزها، اما چالوس پاسخ این سال‌ها همراهی را داد. پلیس شهر برای او جشن تولد گرفت؛ جشنی که در آن لباس همیار پلیس به تنش پوشاندند و او با همان جدیت همیشگی، در برابر چشم‌های مهربان حاضران ایستاد. تصاویر این مراسم نشان می‌دهد مردی که سال‌ها در حاشیه خیابان ایستاده بود، حالا در مرکز توجه و احترام قرار گرفته است.



او سپس از قرارگاه پلیس بازدید کرد؛ با همان نظم و آرامشی که سال‌ها به خیابان‌های چالوس هدیه داده بود. این حرکت کوچک، یادآور آن است که احترام به شهروندان حتی آرام‌ترین و بی‌ادعاترینشان می‌تواند از یک لباس رسمی، یک کیک تولد و یک ایست خبردار آغاز شود؛ و شاید همین، بهترین پیام یک نهاد انتظامی به شهر باشد.