تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در لیگ فوتبال جوانان ایران مقابل برق شیراز به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم فوتبال جوانان صنعت‌نفت آبادان در هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته اول کشور به مصاف تیم برق شیراز رفت که در پایان توانست با نتیجه ۲ بر یک برق شیراز را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد.

در این دیدار که در زمین پیروز آبادان برگزار شد، مجتبی حتروشی در دقیقه ۷۵ گل نخست طلایی‌پوشان آبادانی را به ثمر رساند و امیرحسین سعیدی‌کیا نیز در دقیقه ۹۰ با گلزنی خود، پیروزی جوانان صنعت‌نفت را قطعی کرد.

جوانان صنعت‌نفت آبادان با این پیروزی، جایگاه ششم جدول رده‌بندی را در اختیار دارند و در هفته آینده باید به مصاف تیم نصف‌جهان بروند.