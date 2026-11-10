با حکم استاندار اصفهان، مدیرکل بهزیستی این استان به عنوان مسئول راهبری و هماهنگی مشارکت سازمان بهزیستی در حوزه حمایت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌ها منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در راستای سیاست‌های کلان دولت در حوزه تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، طی حکمی از سوی استاندار اصفهان، سمیه کریمی، مدیرکل بهزیستی استان، به عنوان «مسئول راهبری و هماهنگی مشارکت سازمان بهزیستی در حوزه حمایت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌ها» در رویداد هفته فرهنگی خانواده هم‌زمان با هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر منصوب شد.

بر اساس این ابلاغ راهبردی، بهزیستی استان اصفهان عهده‌دار برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی فشرده شامل غربالگری خانواده‌های در معرض آسیب، فعال‌سازی حداکثری خط ۱۲۳ و اورژانس اجتماعی، به‌کارگیری اتوبوس‌های سلامت روان، و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز مشاوره تخصصی خواهد بود.

این رویکرد ساختاریافته که بر مبنای ایجاد سازوکار‌های دقیق ارجاع به‌موقع، شناسایی محرمانه خانواده‌های پرخطر و مداخله بهنگام روانشناختی و مددکاری طراحی شده، نویدبخش نگرشی نوین در پیوند دادن سیاست‌گذاری‌های کلان استانداری با بدنه تخصصی بهزیستی است.

طبق ابلاغ صادرشده، کمیته تخصصی بهزیستی استان مکلف است برنامه‌ها و راهبرد‌های اجرایی خود را در این حوزه تدوین و جهت پیاده‌سازی عملیاتی به دبیرخانه اجرایی رویداد ارائه نماید؛ اقدامی که می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق ملی در حوزه صیانت از سلامت روانی و اجتماعی خانواده‌های ایرانی تسری یابد.