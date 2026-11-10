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امدادگران جمعیت هلال احمر مازندران دو فردی را که در پارک جنگلی نور مفقود شده بودند نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران، از پایان موفقیتآمیز عملیات جستوجو و نجات دو فرد مفقودشده در پارک جنگلی نور خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش مفقودی دو نفر در محدوده پارک جنگلی نور، بلافاصله گروه عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهید صالحی نور به محل حادثه اعزام شد و عملیات جستوجو با مشارکت و همکاری نیروهای منابع طبیعی و نیروی انتظامی آغاز شد.
غلامعلی فخاری اشرفی، افزود: نیروهای عملیاتی پس از حضور در منطقه و انجام اقدامات جستوجو، موفق به یافتن هر دو فرد مفقودشده شدند و پس از انجام اقدامات لازم، افراد مذکور به محل امن منتقل شدند.
او با اشاره به همکاری و هماهنگی نیروهای حاضر در عملیات ادامه داد: این عملیات ساعت ۱۹:۲۰ دیشب دوشنبه ۱۸ آبان آغاز شد و پس از تلاش عوامل عملیاتی و انتقال افراد به محل امن، در ساعت ۲۱:۵۸ با موفقیت به پایان رسید.