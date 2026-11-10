به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست مشترک بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با هدف بررسی دستاورد‌های علمی این دانشگاه در پشتیبانی از طرح ملی پایدارسازی تولید در دیم‌زار‌های کشور برگزار شد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در این نشست از تدوین تفاهم‌نامه پنج‌جانبه با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان هواشناسی خبر داد؛ تفاهم‌نامه‌ای که با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناوری بارورسازی ابر‌ها برای تقویت منابع آب و پایدارسازی تولید در دیم‌زار‌های کشور دنبال می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این نشست ، با اشاره به تفاهم‌نامه موجود میان این دانشگاه و ستاد اجرایی فرمان امام گفت: ما به امضای شهید دکتر طهرانچی وفادارانه اعتقاد داریم و نسبت به اجرای این تفاهم پایبند هستیم.

بیژن رنجبر افزود: در دیدار با علی‌اکبر ولایتی، رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، درباره تکلیف رهبر انقلاب برای پشتیبانی علمی از طرح دیم‌زار‌ها توضیح دادم. این مأموریت برای ما افتخارآمیز است و خوشحالیم که رهبر انقلاب از جزئیات ظرفیت‌های علمی دانشگاه آگاهی دارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه آزاد در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب گفت : این دانشگاه فعالیت‌های مؤثری در زمینه کشاورزی، به‌ویژه تولید بذر‌های هیبریدی و دانش آب، انجام داده است و با موضوعات این حوزه آشنایی دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین تأکید کرد: دستور جدید رهبر انقلاب برای استفاده از ظرفیت دانشگاه در زمینه بارورسازی ابر‌ها و پشتیبانی از طرح جهش تولید در دیم‌زارها، نشان‌دهنده توجه به دستاورد‌های علمی دانشگاه است، ما در دانشگاه آزاد اسلامی خود را برای اجرای این طرح آماده کرده‌ایم و برای پیشبرد اهداف طرح ملی پایدارسازی تولید در دیم‌زار‌های کشور آمادگی کامل داریم.

سید پرویز فتاح در این نشست با اشاره به دستور اخیر رهبر انقلاب درباره استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی در طرح پایدارسازی تولید در دیم‌زار‌ها گفت: جلسه‌ای با حضور وزرای جهاد کشاورزی و نیرو برگزار کردیم تا دستور و تکلیف رهبر انقلاب را مرور کنیم. در این دستور تأکید شده است که باید از ظرفیت وزارت نیرو و توان علمی دانشگاه آزاد اسلامی در موضوع بارورسازی ابر‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر بر پهنه دیم‌زار‌های کشور استفاده شود.

وی با اشاره به همکاری‌های پیشین ستاد اجرایی فرمان امام و دانشگاه آزاد اسلامی افزود: پیش از این تفاهم‌نامه‌های خوبی در موضوعات مختلف با دانشگاه آزاد داشته‌ایم که به امضای شهید طهرانچی، رئیس فقید دانشگاه، رسیده بود. امروز بر استمرار اجرای تعهدات آن تفاهم‌نامه تأکید داریم و دستور جدید رهبر انقلاب نیز مسیر تازه‌ای برای همکاری در طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها ایجاد کرده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به سابقه اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها گفت : این طرح از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و دوره پنج‌ساله آن با دستاورد‌های موفق و مطلوب به پایان رسید. این دستاورد‌ها از همان سال‌های ابتدایی نمایان شد و مورد تقدیر مکتوب امام شهید قرار گرفت.

فتاح افزود : اکنون در مرحله پایدارسازی این طرح قرار داریم و با دستور رهبر انقلاب باید ابعاد علمی و دانشی آن را برای تأمین و استحصال بهتر آب‌های جوی، با استفاده از مولد‌های بارورسازی ابرها، فعال کنیم. وظیفه ما در این طرح ملی ، حمایت و پشتیبانی بوده و همچنان به ادامه این حمایت اعتقاد داریم.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری میان دستگاه‌های مسئول گفت: تفاهم‌نامه دوجانبه قبلی باید به تفاهم‌نامه‌ای پنج‌جانبه با حضور ستاد اجرایی فرمان امام، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان هواشناسی تبدیل شود و وظایف هر مجموعه و جدول زمان‌بندی اجرای تعهدات نیز به‌صورت دقیق مشخص شود.