

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جدول زمان‌بندی مرحله انتخاب آثار نمایشی متقاضی حضور در سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران منتشر شد و گروه‌های نمایشی از چهارشنبه ۲۰ آبان تا شنبه در شهر‌های مختلف استان به اجرای آثار خود می‌پردازند.



دبیرخانه جشنواره تئاتر مازندران اعلام کرد آثار نمایشی در بخش صحنه‌ای و در سالن‌ها و فضا‌های نمایشی شهرستان‌های رامسر، تنکابن، نوشهر، نور، آمل، قائمشهر، بابلسر، بابل، ساری، بهشهر و گلوگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.



در این مرحله نمایش‌هایی با عناوین «دختر بودن یا پسر نبودن مسئله این است»، «آنتی‌گونه»، «بازیگر»، «نجات دنیا در صلح است»، «کاناپه»، «باغبان مرگ»، «نسبت خونی»، «سورئال»، «زیگ‌زاگ»، «ما به ناچاری»، «تبار خون»، «آرپی»، «مرگ یزدگرد»، «برقاب»، «نیم‌رخ»، «نمایش موزیکال مینا»، «پای آلبالو»، «مجلس قربانی سنمار»، «دو دقیقه به هشت» و «زندگی شاید» در جدول بازبینی قرار گرفته‌اند.



سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های نمایشی استان و حمایت از گروه‌های تئاتری شهرستان‌ها برگزار می‌شود.