قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی و استاندارد فیزیک ابر با هدف توسعه فعالیت‌های تخصصی در حوزه بارورسازی ابر‌ها و تربیت دانشجو در علوم پایه خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر جمشید صباغ‌زاده در حاشیه نشست مشترک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، با اشاره به اهمیت تأمین آب در کشور و ضرورت بهره‌گیری از روش‌های مختلف برای مقابله با خشکسالی اظهار کرد: موضوع آب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و راهکار‌های متعددی برای تأمین منابع آبی و کاهش آسیب‌های ناشی از خشکسالی در بخش کشاورزی و آب شرب وجود دارد.

وی با اشاره به استفاده از منابع آب جوی افزود: یکی از روش‌های تأمین آب، بهره‌گیری از ظرفیت آب‌های جوّی از طریق باران‌زایی و استفاده از فیلر‌های موجود است که می‌تواند در مناطق موردنیاز، به‌ویژه مناطقی که با خشکسالی و خسارت‌های ناشی از آن مواجه هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات با اشاره به تفاهم این دانشگاه با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حوزه بارورسازی ابر‌ها بیان کرد: در چارچوب این همکاری، راه‌اندازی یک شرکت دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفته است و اراده جدی برای فعالیت در این حوزه وجود دارد. از طریق این شرکت می‌توان زمینه ایجاد یک آزمایشگاه تحقیقاتی و همچنین آزمایشگاه استاندارد فیزیک ابر را فراهم کرد.

صباغ‌زاده ادامه داد: راه‌اندازی این آزمایشگاه علاوه بر فراهم کردن زمینه تربیت دانشجو در حوزه علوم پایه، امکان انجام فعالیت‌های تخصصی مرتبط با باران‌زایی و اندازه‌گیری پارامتر‌هایی مانند فشار و دمای ابر‌ها را نیز فراهم می‌کند.

وی با تشریح ضرورت راه‌اندازی آزمایشگاه فیزیک ابر گفت: برای دستیابی به باران‌زایی باید استاندارد‌های مشخصی رعایت شود تا دانه‌بندی موردنیاز شکل بگیرد؛ ازاین‌رو انجام بررسی‌ها و آزمایش‌های تخصصی در این زمینه ضروری است و آزمایشگاه فیزیک ابر به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.

قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات با اشاره به پیشینه فعالیت این دانشگاه در حوزه بارورسازی ابر‌ها خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۱۰ سال است که به‌صورت تخصصی و حرفه‌ای در این حوزه فعالیت می‌کند. در این مدت، آزمایش‌های متعددی انجام شده و تست‌های میدانی نیز به اجرا درآمده است.

صباغ‌زاده افزود: آزمایش‌های انجام‌شده موفق به دریافت تأییدیه استاندارد‌های بین‌المللی از طریق یک آزمایشگاه مرجع جهانی شده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه بارورسازی ابر‌ها از تجربه ارزشمند و کم‌نظیری برخوردار است.