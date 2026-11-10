به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار سفیدپوست فرمانده مرزبانی استان خوزستان گفت: در راستای اجرای تصمیمات و مقررات ابلاغی مقامات مسئول مبنی بر ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی به‌منظور تنظیم و کنترل بازار داخلی، مرزبانان مستقر در مرز شلمچه با اشراف اطلاعاتی و اقدامات کنترلی دقیق، موفق به کشف محموله سنگین سیب‌زمینی قاچاق شدند.

او افزود: مرزبانان در جریان بررسی یک دستگاه کامیون حامل بار کاهو که دارای بارنامه قانونی کاهو بود، به محموله آن مشکوک شده و در بازرسی تخصصی، به شیوه‌ای ماهرانه که سیب‌زمینی‌ها در قسمت عقب و زیر بار کاهو جاسازی شده بودند، ۱۸ تن سیب‌زمینی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به دستگیری ۲ نفر در این رابطه گفت: ارزش ریالی محموله کشف‌شده برابر ارزیابی کارشناسان، ۲۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار سفیدپوست ادامه داد: محموله کشف شده به همراه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

او با تأکید بر برخورد قاطع مرزبانان با قاچاق کالا و تخلفات مرزی افزود: مرزبانان با هوشیاری و اشراف کامل، اجازه نخواهند داد سودجویان با سوءاستفاده از شرایط بازار و دور زدن مقررات، به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب وارد کنند و مقابله با قاچاق کالا با جدیت در دستور کار مرزبانی استان خوزستان قرار دارد.