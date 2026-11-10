به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل دوم مجموعه پویانمایی «شهر موشکی» به کارگردانی رسول آذرگون و تهیه‌کنندگی محمد سرشار، در ۱۳ قسمت به سفارش مرکز پویانمایی صبا و تولید استودیوی مانا، داستان فاطمه، امیرعلی و مهدی را در بستر حوادث جنگ ۱۲ روزه روایت می‌کند.

این پویا نمایی هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه پویا پخش و روز بعد ساعت ۲۱ بازپخش می‌شود.

همچنین مستند «سرزمین آینه‌ها» به تهیه‌کنندگی علی مرادی و کارگردانی محمدحسین صفری، با نگاهی به هنر آینه‌کاری و جلوه‌های آن در معماری ایرانی، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۶ با کیفیت 4K از شبکه فراتر پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد در ساعت‌های ۸:۳۰ و ۱۹:۱۵ روی آنتن می‌رود.