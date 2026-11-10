به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه چهارمین دوره بازی‌های المپبک جوانان در داکار، ورزشکاران کشورمان در سه رشته شمشیربازی، دوچرخه سواری و تکواندو به میدان می‌روند.

از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران غزل مدنی در مسابقات شمشیربازی اسلحه اپه به رقابت با حریفانش می‌پردازد.

براساس قرعه‌کشی، نماینده کشورمان در گروه یک با آریل لین از چین‌تایپه، جانا الشرجی از عمان، فرانچسکا آینا از ایتالیا، جوانا سابونته از آنگولا، اندیه مانه امبایه از سنگال و اولاتیهان فاساسی از بنین همگروه است.

امیر پویان کنشلو نماینده دوچرخه سواری ایران از ساعت ۱۴ مسابقه خود را آغاز می‌کند.

او پیش از این در بخش استقامت جاده که در مسافت ۷۶.۵ کیلومتر برگزار شد، با ثبت زمان یک ساعت و ۴۸ دقیقه و ۳۸ ثانیه در جایگاه سی‌ام قرار گرفت.

‏همچنین در آغاز رقابت‌های تکواندو عسل گل تپه در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم به روی شیاپ چانگ می‌رود.

ورزشکاران ایران در بازی‌های المپیک، داکار تاکنون سه نشان نقره با سبحان حکیمی در جودو، پارسا شهسهانی در شنا و امیرعلی دومیرکلایی در کشتی ساحلی و ۲ نشان برنز با آرش پهالی در تالو و رضا جلیلیان در کشتی ساحلی کسب کرده است.

چهارمین دوره المپیک جوانان داکار از ۹ آبان آغاز شده است و تا ۲۲ آبان ادامه دارد. کاروان ورزش ایران با نام شهید ماکان نصیری راهی این رقابت‌ها شده است.