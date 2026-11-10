نظام بانکی، مالی و بیمه‌ای اندونزی در موجی از حملات سایبری هدف بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تلاش نفوذ در مدت ۲۴ ساعت قرار گرفت؛ موضوعی که نهاد‌های ناظر این کشور را به افزایش تدابیر امنیتی واداشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بر اساس داده‌های آزمایشگاه اطلاعات تهدید شرکت آمریکایی فورتینت، شمار حملات سایبری به بخش بانکی، مالی و بیمه‌ای اندونزی تا شامگاه دوشنبه از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد فراتر رفت. این رقم در حالی ثبت شده که شمار حملات در روز‌های پایانی هفته گذشته حدود ۶۵۷ هزار مورد بود.

در پی افزایش این تهدیدها، سازمان خدمات مالی اندونزی از بانک‌ها خواسته است سطح هوشیاری خود را افزایش دهند و تراکنش‌های غیرعادی و مشکوک را برای بررسی بیشتر متوقف کنند.

این نهاد همچنین بر انجام منظم آزمون‌های نفوذ، شبیه‌سازی حملات سایبری و ممیزی‌های فناوری اطلاعات تأکید کرده است. سازمان خدمات مالی و بانک مرکزی اندونزی نیز تیم‌های واکنش به حوادث امنیت رایانه‌ای خود را فعال کرده‌اند.

مقام‌های اندونزی از شهروندان خواسته‌اند ضمن حفظ آرامش، فعالیت‌های بانکی خود را طبق روال معمول ادامه دهند و برای دریافت اطلاعات و انجام امور بانکی، فقط از مسیر‌های رسمی بانک‌ها استفاده کنند.

وزیر هماهنگ‌کننده امور اقتصادی اندونزی نیز با اشاره به آسیب‌پذیری سامانه‌های مالی در برابر تهدید‌های سایبری، خواستار تقویت تدابیر امنیتی بانک‌ها شد.