رئیس سازمان هواشناسی از رشد ۵۵ درصدی بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت در پی بارندگی‌های اخیر خبر داد و گفت: بارش‌های کشور تا نیمه آذر در محدوده نرمال یا بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بررسی آخرین داده‌های ثبت‌شده در سازمان هواشناسی کشور حاکی از وضعیت مطلوب‌تر بارش‌ها در مقایسه با دوره‌های گذشته است.

رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر در بخش گسترده‌ای از کشور افزود: بیشترین بارش‌ها در مناطق زاگرس مرکزی به‌ویژه استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شرق خوزستان و جنوب لرستان ثبت شده است.





.