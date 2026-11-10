به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۹ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

ماموریت فرستاده ویژه «آسه‌آن» برای کمک‌رسانی به میانمار، در بحبوحه بن‌بست در طرح صلح، با واکنش‌های متفاوتی رو‌به‌رو شده است

ترامپ می‌گوید قطر و عربستان در مناقشه با ایران، صلح را ترجیح می‌دهند

بانکوک پست

معترضان در تایلند به تجمعات خود «به مدت ۳۰ روز» ادامه می‌دهند

بانک مرکزی تایلند از بانک‌ها خواست امنیت سایبری را تقویت کنند

نیو استریت تایمز

اقدامات جمهوری‌خواهان برای استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، بر سر جنگ با ایران

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا چه معنایی برای مالزی و منطقه دارد؟

ترامپ: از سرگیری جنگ با ایران «بسیار بعید» است

مالزی تسریع گذار به فناوری کوانتومی را بررسی می‌کند

مالایی میل

با وجود کاهش تورم، مالزیایی‌ها همچنان احساس می‌کنند قیمت‌ها بالاست؛ بانک مرکزی مالزی دلیل آن را توضیح می‌دهد

استار مالزی

گوگل دستیابی به ۱ گیگاوات انرژی پاک در مالزی را هدف‌گذاری کرده است

تایلند برای ۱۶ استان، از ۹ تا ۱۳ نوامبر، هشدار سیل صادر کرد

بانک‌های اندونزی با موجی از حملات سایبری مواجه شده‌اند؛ ۱.۲ میلیون مورد حمله در ۲۴ ساعت

مه‌دود ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی در اندونزی موجب بروز بیش از ۴۰۰ هزار مورد بیماری تنفسی شده است

بحران ایران موجب تداوم بزرگ‌ترین افت هفتگی قیمت نفت شد

نیشن تایلند

بانک مرکزی تایلند برای تقویت دفاع سایبری بخش مالی، جلسه‌ای تشکیل می‌دهد

جاکارتا پست

بانک‌های اندونزی هدف موجی ناگهانی از حملات سایبری قرار گرفتند

نیکی آسیا

ژاپن در قالب بزرگترین کمک امنیتی خود تا به امروز، پهپاد و سامانه‌های راداری در اختیار فیلیپین قرار می‌دهد

بریتا هاریان

ترامپ انتظار دارد تحولات مثبتی برای پایان دادن به درگیری‌ها در ایران رخ دهد