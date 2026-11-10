به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگی ایران در وین با انتقاد از رویکرد دوگانه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در محکوم کردن حمله به تاسیسات هسته‌ای اعلام کرد: هنگام بمباران تاسیسات ایران گروسی محکومیت را خارج از حوزه کاری می دانست.

این نمایندگی با اشاره به تصویری از گروسی که در آن وی کشته شدن یک نیروی نیروگاه هسته‌ای زاپورژیا در اوکراین را محکوم می‌کند ادامه داد: زمانی که بمب‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته ای صلح آمیز و محافظت شده ایران اصابت کردند که در تاریخ آژانس بی سابقه بود، یا دانشمندان هست‌های ایران ترور شدند، این اقدامات هرگز محکوم نشدند. در آن موقعیت ها، مدیرکل ظاهراً محکومیت را خارج از «حوزه» و «کار» خود می دانست.