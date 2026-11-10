سازمان هواشناسی برای برخی مناطق شمال و شمال شرق کشور رگبار باران، رعدوبرق و کاهش دما پیش‌بینی کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز (سه‌شنبه) بارش‌ها در مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی به شکل رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد همراه با کاهش دما ادامه دارد و هشدار نارنجی برای این استان‌ها اعتبار دارد.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی امروز در نوار شمالی و شمال شرق کشور متمرکز است و در این مناطق رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد همراه با کاهش دما رخ می‌دهد. برای مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هشدار نارنجی شدت فعالیت سامانه بارشی صادر شده است.

همچنین با پیش‌بینی باد شدید و ارتفاع امواج دریا، هشدار دریایی سطح نارنجی برای سواحل دریای کاسپین اعتبار دارد و صبح امروز نیمه شمالی کشور با کاهش دما مواجه می‌شود.

بر پایه این گزارش، ارومیه و همدان با کمینه دمای یک درجه زیرصفر، سردترین مراکز استان‌های کشور در صبح امروز هستند.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: در بعدازظهر امروز با ورود سامانه بارشی به جنوب کشور، در جزایر شمال خلیج فارس، بوشهر، غرب فارس و جنوب کهگیلویه و بویراحمد افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.