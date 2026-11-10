به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از میدل ایست آی، نظر منفی نسبت به رژیم صهیونیستی در میان انگلیسی‌ها از ۴۸ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۷۸ درصد افزایش یافته است.

این تغییر نظر دو سال و نیم پس از آغاز نسل کشی در غزه و درست پس از حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران اتفاق افتاد. یک نظرسنجی در ماه خرداد از سوی توسط موسسه «یوگاو» (YouGov) نشان داد که فقط ۱۷ درصد از جمعیت انگلیس معتقدند که صهیونیست ها در غزه مرتکب نسل کشی نشده است.

جنگ علیه ایران به اقتصاد انگلیس ضربه زده و باعث شده است که خانوار‌ها هزینه بیشتری برای انرژی، مواد غذایی و وام‌های مسکن بپردازند. افزایش هزینه‌ها باعث شده تا پیامد‌های مالی جنگ‌های رژیم صهیونیستی در خاورمیانه، مستقیماً گریبانگیر خانوار‌های انگلیسی شود. دیدگاه انگلیسی‌ها نسبت به آمریکا نیز منفی شده است. حدود ۷۴ درصد از انگلیسی‌ها اکنون آمریکا را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می دانند.