به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ توماس مسی» با ارائه قطعنامه هشت مادهای استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، به دلیل نقش وی در جنگ علیه ایران و حملات نظامی آمریکا در یمن و ونزوئلا، خواستار استیضاح و برکناری وی شد.

مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده روز چهارشنبه برای عزل و برکناری پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا رایگیری خواهد کرد . اقدامی که در پی افزایش انتقادها از پیامدهای جنگ ایران و شکست سنگین جمهوری خواهان در انتخابات میان دورهای صورت گرفته است.

در یکی از محورهای مهم این قطعنامه، هگست به نادیده گرفتن قوانین مربوط به کاهش تلفات غیرنظامیان در جریان جنگ متهم شده و به حمله به یک مدرسه در ایران اشاره شده است.

نماینده کنگره آمریکا هنگام ارائه این گزارش در صحن مجلس نمایندگان آمریکا درباره کشتار مدرسه میناب ایران گفت: بر اساس آمارهای منتشرشده از تلفات حملات به این دبستان، دستکم ۱۵۶ دانش آموز و معلم جان خود را از دست داده اند؛ هرچند برخی گزارشها شمار قربانیان غیرنظامی را بیش از ۱۷۰ نفر اعلام کرده اند.

مسی استدلال کرده است که هگست در صورت ادامه حضور در سمت خود، همچنان تهدیدی برای قانون اساسی آمریکا خواهد بود و عملکرد وی با وظایف قانونی این مقام سازگار نیست.