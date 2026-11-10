وزیر امور خارجه روسیه گفت: کشور‌های غربی در تلاش هستند تا بر تجارت منابع راهبردی، از جمله منابع انرژی و مواد معدنی حیاتی تسلط یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرگئی لاوروف در مقاله‌ای با عنوان «تأثیر اقتصاد جهانی بر امنیت بین‌الملل» که در روزنامه «کومرسانت» منتشر شد، افزود: امروزه شاهد روندی هستیم که در آن قواعد تجاری فراگیر و بی طرف، جای خود را به منطق مبتنی بر بلوک‌بندی می‌دهند.

او ادامه داد: کشور‌های غربی در راستای چارچوب‌های نئواستعماری خود، آشکارا در پی کنترل جریان منابع راهبردی، شامل منابع انرژی و مواد معدنی حیاتی هستند. بدین منظور، آنها از نقش آفرینان مشروع در تجارت بین‌الملل می‌خواهند که اطلاعات حساس خود را فاش کرده و از چارچوب‌های نظارتی مستقل خود دست بکشند.

وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، اکثریت جهانی همچنان به دنبال همکاری‌های عادلانه و سودمند است.

او تأکید کرد: کشور‌های جنوب و شرق جهان که پیشتر به بازار‌های غربی وابسته بودند، اکنون فعالانه در حال ایجاد تنوع در زنجیره‌های تأمین خود هستند.

لاوروف نوشت: سلطه غرب بر مسیر‌های تجاری در حال نابودی است. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد‌های در حال توسعه در منطقه آسیا - اقیانوسیه در سال ۲۰۲۶، رشد اقتصادی حدود پنج درصد را تجربه کنند.