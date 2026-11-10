به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر محسن رضایی، بامداد امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان در فضای مجازی نوشت: جنگ ضد ایران، به‌ شدت به دولت آمریکا آسیب زده است، اما واشنگتن مانند یک قمارباز ناامید، همچنان تقلا می‌کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این پیام تأکید کرد: از تولید خبرهای جعلی درباره مذاکره‌های خیالی دست بردارید. انکار نظم نوین غرب آسیا را متوقف کنید. زمان تسلیم شدن در برابر شرط‌های هفتگانه ایران رسیده است.