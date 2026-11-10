سردار جاویدان فرمانده مرزبانی انتظامی کشور با بهمن نوری استاندار خراسان شمالی دیدار و درباره مسائل مرتبط با امنیت مرزها، تقویت تعاملات و توسعه همکاری‌های مشترک گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، در این دیدار، ظرفیت‌ها و ضرورت‌های امنیتی مناطق مرزی استان، نقش هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با مجموعه مرزبانی و همچنین اهمیت توجه به مطالبات و نیاز‌های مرزنشینان مورد بررسی قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی انتظامی کشور و استاندار خراسان شمالی در این نشست بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه، حمایت از مرزبانان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای تحکیم امنیت پایدار و توسعه مناطق مرزی تأکید کردند.