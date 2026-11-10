به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ، توسعه کشت سورگوم علوفه‌ای ؛ گامی راهبردی در مسیر پایداری تولید علوفه در خراسان شمالی است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، اسماعیل محمودآبادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در راستای اجرای الگوی کشت محصولات زراعی، سازگاری با شرایط اقلیمی و ارتقای بهره‌وری مصرف آب، توسعه کشت گیاهان کم‌آب‌طلب از جمله سورگوم علوفه‌ای، از اولویت‌های مهم بخش زراعت استان خراسان شمالی به شمار می‌رود.

وی افزود: سورگوم علوفه‌ای به‌واسطه برخورداری از تحمل مناسب به تنش خشکی، سازگاری با شرایط اقلیمی گرم و خشک، قابلیت تولید علوفه با عملکرد مطلوب و ارزش غذایی مناسب، ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین بخشی از نیاز علوفه‌ای واحد‌های دامپروری و کاهش فشار بر منابع محدود آب کشاورزی دارد.

اسماعیل محمودآبادی کفت: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود ۲۷ هکتار از اراضی زراعی استان خراسان شمالی به کشت مزارع الگویی ترویجی سورگوم علوفه‌ای اختصاص یافته که متوسط عملکرد ۴۵ تن علوفه‌تر در هکتار، تولید حدود ۱٬۲۱۵ تن علوفه را به دنبال داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: با توجه به ضرورت اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره‌وری آب و حرکت به سمت نظام‌های تولیدی پایدار، برنامه‌ریزی لازم برای توسعه سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد؛ اقدامی که در صورت تحقق، زمینه افزایش ظرفیت تولید علوفه استان را به دنبال خواهد کرد.

وی تاکید کرد: رویکرد مدیریت زراعت استان در توسعه این محصول، صرفاً افزایش سطح زیر کشت نیست؛ بلکه استقرار الگوی کشت متناسب با ظرفیت منابع آب، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، تقویت امنیت غذایی دام و حرکت هدفمند به سوی کشاورزی پایدار و تاب‌آور در برابر تغییرات اقلیمی است.