به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع علل و پیامدهای ادامه اعتراض‌ها در اروپا و همچنین، مهدیه اسفندیاری، فعال رسانه‌ای (زندانی سیاسی آزادشده از زندان‌ فرانسه) و بشیر بی‌آزار، کارشناس مسائل اروپا، در گفت‌وگوی تلفنی به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفتند. متن کامل گفت‌وگو به این شرح است:

سوال: با توجه به شناختی که از جامعه اروپا دارید اعتراضات اروپا را اگر بخواهیم ریشه یابی کنیم موضوعات مختلفی را می‌شود راجع بهش احصاء کرد که دلایل تداوم این اعتراضات است شما در ریشه‌یابی‌ها کدام نکات را برجسته‌تر می‌بینید و موضوع اسرائیل رژیم صهیونیستی و این نفرتی که حالا خود ترامپ هم دارد به آن اذعان می‌کند چقدر اثرگذار است؟

قاضی‌زاده هاشمی: من خدمتتان عرض کنم اعتراضات اخیر اروپا که از ماه سپتامبر شروع شد در اروپا و ریشه آن از کشور فرانسه بود پایه یک ریشه‌های اجتماعی آموزشی حوزه رفاه اجتماعی حوزه مسائل آموزشی و از یک جنبش دانش آموزی و بعد جنبش معلمان که بعد این تسری پیدا کرد در قالب جنبش‌های دانشجویی بود البته ما بعد از ۷ اکتبر و مخصوصاً فجایع و جنایاتی که رژیم صهیونیستی در غزه انجام داد یک جریان حامی غزه را در فضا‌های روشنفکری در هنرمندان دانشگاهیان جوانان و نسل جدید و حتی نسل ضد اروپایی هم شاهد بودیم، اما اینها آمد ترکیب شد یعنی اتفاقاتی که از شهریور ماه شروع شد و بعد از سپتامبر در اکتبر به اوج خودش رسید ریان ترکیبی بود جریانی که ناشی از تداوم اعتراض به مداخله‌گری‌هایی که در واقع دولت‌های اروپایی می‌خواستند بعد از جنگ اوکراین داشته باشند در هزینه‌های زندگی‌شان بالا رفتن هزینه‌های زندگی بالا رفتن هزینه‌های سوخت انرژی و همچنین ناامیدی از ادامه تحصیل شما می‌دانید کشور فرانسه که خودش را یک کشور فرهنگی و مهد تمدن هنر و فرهنگ می‌داند صد‌ها مدرسه آن فاقد معلم و یا با کمبود معلم رو‌به‌رو بود بعد شما می‌بینید این تبدیل به یک جنبش دانش‌آموزی و معلمان می‌شود و در همان جنبش دانش‌آموزی رهبری آن جنبش را یک نوجوان ۱۷ ساله فرانسوی بر عهده می‌گیرد که نمادش چفیه فلسطینی است یعنی با چفیه فلسطینی در بسیاری از اعتراضات و هدایتگری این جنبش دانش‌آموزی انجام می‌گیرد که و این جنبش فراگیر می‌شود در فرانسه و حداقل یک میلیون نفر در اعتراضات مختلف فرانسه حاضر می‌شوند و آخرین آن همین اتفاقاتی بود که تصری پیدا کرد در همین دو سه روز گذشته در آمستردام هلند در واقع یک موج جمعیتی بالای ۲۵۰ هزار نفری در حمایت از فلسطین و با نماد پرچم فلسطین بود این آمد در ایتالیا هم شکل گرفت یعنی پرچم فلسطین از بالای برج پیزا برافراشته می‌شود و نماد پرچم فلسطین در سردر بسیاری از اماکن و کافه‌ها و خانه‌ها و ساختمان‌های مردم مثلاً ایتالیا قرار می‌گیرد و این موج ترکیبی است یعنی ما این را باید بدانیم ناشی از اعتراض است اعتراض به حوزه‌های اقتصادی رفاه و معیشت حوزه آموزش و تحصیل مخصوصاً برای جوانان ۱۶ ساله تا ۱۸ ساله که افقی برای حتی ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها نمی‌بینند برای هزینه‌های فوق العاده گرانی که برایشان به وجود آمده تکمیل فضای حوزه اقتصادی که در اروپا بعد از جنگ اوکراین شد و بعد هزینه انرژی که شما الان قیمت یک لیتر بنزین یورو ۹۵ در اروپا ۲۶۳ دهم یا ۲ یک دهم یورو رسیده و به بالاترین سطح حداقل در واقع شما این را خدمتتان بگویم حتی ممکن است با کیفیت‌های بالاتر قیمت‌های گران‌تری را هم داشته باشد، اما شما این را ببینید با قیمت‌های چند سال قبل اروپا که همین بنزین در واقع یک و دو دهم ۱. سه دهم و الان می‌آید با یک رشد این چنینی تا ۲ و یک دهم می‌رسد قیمت گاز که پایه حوزه مصرفی است با یک رشد خارق‌العاده‌ای حتی برای ابتدای سال ۲۰۲۷ هم پیش بینی رشد بیشتری برای قیمت گاز می‌شود این را بگذارید بنا بر این کاهش رشد اقتصادی اروپا بعد از جنگ اوکراین شاید در جنگ اوکراین که بین اوکراین و روسیه بود شما بزرگ‌ترین برنده جنگ اوکراین آمریکایی‌ها در آن دوره و برهه بودند اروپایی‌ها میدان بودند، چون داشتند در خاک مستقیم و ارتباط مستقیمی که در واقع تسلسل و ارتباطی که اروپا و اوکراین داشت باعث شد که اروپا بیاید در نوک پیکان پشتیبانی از اوکراین صد‌ها هزار اوکراینی مهاجر آمدند در کشور‌های اروپایی برای آنها در همه کشور‌های اروپایی فرش قرمز پهن شد گفتند برایشان فرصت‌های شغلی پیش بینی شود در صورتی که برای سایر مهاجرین چنین پیش‌بینی‌هایی نبود این خودش یک فضای تبعیض درونی را مخصوصاً برای نسل جوان در اروپا به وجود آورد بزرگترین کشور اقتصادی اروپا که آلمان است شاید بزرگترین متضرر از جنگ اوکراین شد نرخ رشد اقتصادیش به شدت کاهش پیدا کرد بسیاری از صاحبان صنایع حتی در آلمان برایشان دیگر منافع آنچنانی نداشت خیلی از صنایع خودشان را بهره‌وری تولیدشان بهتر بود در سایر کشور‌های دیگر دنیا خارج از اروپا در واقع ادامه پیدا کند و همه و همه باعث این شد که این فضای اختلاف اقتصادی کاهش رشد نرخ تولید و ضربه‌ای که به بحث‌های کارگری و اشتغال به وجود بیاورد در واقع تکمیل شود این آمد با جنگ ایران در واقع به اوجش رسید، یعنی شما در جنگ ایران چرا اروپایی‌ها حاضر به مداخله نشدند علی رغم دعوت‌ها و دستور‌های مستمری که ترامپ به آنها داده بود و بعد ابراز دلخوری کرد، چون آنها زیر جنگ اوکراین خودشان مانده بودند یعنی نمی‌توانستند یک جنگ را بر روی جنگ دیگری بخواهند ورود پیدا کنند به خاطر ضربات مهلک اقتصادی که خورده بودند، اما بستن تنگه هرمز و سلاح بزرگ تنگه هرمز خواه یا ناخواه اثر مستقیمش را بر کل اروپا گذاشت پس ما یک ترکیب جنگ ایران گذشته جنگ اوکراین وقایع غزه بحران معیشتی در درون اروپا بحران‌های آموزشی و تحصیلی و نقش آفرینی گسترده جنبش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی مثلاً صربستان جنبشش جنبش دانشجویی بود در اسپانیا جنبش دانشجویی بود در استرالیا جنبش دانشجویی بود شما می‌بینید مثلاً یک رئیس جمهور صربستان بعد از سالیان سال توسط همین جنبش دانشجویی خلع می‌شود در اسپانیا در واقع انتخابات سریع‌تری قرار است برگزار شود در فرانسه هنوز دارد مکرون مقاومت‌های آخر خودش را می‌کند، اما ناچار است در برابر قدرت اجتماعی و قدرت عظیم مردمی خود فرانسه سر خم فرود بیاورد و این اتفاقات در بلژیک هم به همین صورت این می‌آید ترکیب می‌شود با جریانات ضد اسرائیلی حالا من راجع به جریانات ضد اسرائیلی این را هم خدمتتان بگویم اروپا در تمام این دهه‌ها زیر سایه دولت اسرائیل از زمان تاسیسش بوده دولت جعلی رژیم صهیونیستی شما می‌دانید الان ۲۷ کشور اروپایی بعد از هولوکاست در بودجه سنواتی خودشان عددی را به عنوان غرامت در حوزه اعتباری و مالی خودشان به دولت جعلی اسرائیل می‌پردازند یعنی رژیم صهیونیستی در یک قالب سیطره عمومی بر روی کشور‌های مختلف اروپایی این کشور‌ها نتوانستند سیاست مستقلی را در واقع در قبال رژیم صهیونیستی به کار ببندند این خودش ایجاد یک خشم و یک کینه عمیق کرده.

سوال: حالا می‌رسیم به اینکه ریشه‌های این اعتراضات ضد اسرائیلی در اروپا چیست خانم مهدیه اسفندیاری که شهروند ایرانی مقیم فرانسه و مترجم و دانش آموخته در فرانسه است و به خاطر حمایت از مردم مظلوم غزه مدت‌ها در بازداشت بود که در فرانسه در بازداشت بود که با تلاش مقامات وزارت خارجه به کشورمان بازگشتند الان روی خط ارتباطی ما هستند تا راجع به تحلیل اعتراضات در اروپا از ایشان هم بپرسیم که تجربه زیسته‌ای را در فرانسه دارند خانم اسفندیاری شما با شناختی که از جامعه فرانسه دارید تحلیلتان از این اعتراضات چیست به ویژه اینکه در ابتدا ریشه‌های آموزشی و اقتصادی داشت و الان به سمت رنگ و بوی حمایت از فلسطین و ضد اسرائیلی هم دارد به خودش می‌گیرد اسفندیاری صدا واضح نیست.

سوال: آقای دکتر شما داشتید راجع به ریشه‌های ضد صهیونیستی شکل گرفته در اروپا می‌گفتید و اینکه چرا به این سمت دارد کشیده می‌شود ماجرای اعتراضات؟

قاضی‌زاده هاشمی: همانطور که اشاره کردم دولت‌های اروپایی طول تمام این دهه‌ها هیچ وقت سیاست مستقلی را در قبال رژیم صهیونیستی نداشتند یعنی هر زمانی که رژیم صهیونیستی اراده‌ای داشت در واقع تحمیل کرد تا وقایع غزه و بعد آن رای دیوان کیفری بین المللی که به یک نوعی محدودیت را آن هم برای نتانیاهو.

سوال: به واسطه این چسبندگی این سیاست‌ها به سیاست‌های آمریکا بود یا اینکه نه مستقلاً خود اروپایی‌ها با رژیم هم این اتحاد و این چسبندگی را داشتند؟

قاضی‌زاده هاشمی: هم ترکیب آن است و این یک بحثی که اروپا در بسیاری از برهه‌ها سیاست مستقلی را در قبال آمریکایی‌ها اخذ نکرد مخصوصاً در باتلاق جنگ اوکراین که اروپا کلش وارد شد بدون آمریکا نمی‌توانست یک سیاست مستقلی در واقع داشته باشد به خاطر همین هیچ وقت اروپا در برابر آمریکایی‌ها که ایستادگی نداشتند شما در مورد تحولات سیاسی با ایران هم اگر نیاز شد می‌توانیم رفتار اروپا را بحث کنیم، اما در مورد رژیم صهیونیستی اگر مشخصاً در یک سری کشور‌های بلوک شرق که ارتباطات نژادی داشتند بسیاری از مهاجرینی که رفته بودند در فلسطین اشغالی متعلق به کشور‌هایی مثل لهستان مجارستان طیف اروپای شرقی و نژاد‌های با ریشه اسلاویک داشتند و این قضیه یک بحث‌های نژادی برایشان داشت موجی که ایجاد شد بعد از هولوکاست شما ببینید مثلاً در بسیاری از این کشور‌ها موزه‌ها و یادمان‌های هولوکاستی که در واقع اینها برقرار کردند حالا غیر از شهر کراکوف که در جنوب غربی لهستان است و آنجا را یک مرکز کرده‌اند در سایر کشور‌ها هم در واقع رژیم صهیونیستی چنین نفوذ‌های فرهنگی و عقیدتی را در واقع داشت ان جی یو‌ها و تشکل‌های حامی را هم در قالب خانه‌ها و نهاد‌های مدنی حامی رژیم صهیونیستی در یکایک این کشور‌ها راه اندازی کرده بودند این عمق غیر از حضور و نقش آفرینی بر روی دولت‌ها است یعنی کاری که بر روی دولت‌ها انجام داده بودند به عنوان یک دولت‌های غیر مستقل بود در قبال رژیم صهیونیستی به خاطر همین هیچ وقت شما ندیدید در طول تمامی این دهه‌ها دولت‌های اروپایی بیایند جانانه در برابر جنایات رژیم صهیونیستی یک مقاومت و ایستادگی داشته باشند تازه بعد از جنایات در غزه آمدند فقط اعلام موضع کردند یک اعلام موضع سیاسی و در عین حال به نظر می‌رسد بی‌اثر فاقد آن وجاهت همان اثر بر روی روابطشان بر روی موضع‌گیری‌هایشان بر روی اینکه حتی بخواهند تقابلی را با آمریکایی‌ها نشان بدهند و شما اوج روابط آمریکا و اروپا را آن جلسه ترامپ با رهبران اروپایی دیدید یعنی آن تصویر توهین و تحقیر اروپا و آن نگاهی که به اینها داشت نگاه ارباب و رعیتی نشان دهنده این بود که عمر سیاسی اروپا در عرصه نقش آفرینی جهانی به آخر خط رسیده.

سوال: خانم اسفندیاری ارتباطشان مجدد برقرار شده گویا ارتباط برقرار نیست، آقای دکتر الان به نظر شما آنچه که می‌گوییم رنگ و بوی سیاسی دارد می‌گیرد این اعتراضات ببینید اینکه جنگ اوکراین جنابعالی اشاره کردید سابقه‌اش را تنگه هرمز را اشاره کردید که اثرگذار بوده بر اقتصاد اروپا و شکل گرفته الان به نظر شما جامعه اروپا به این درک رسیده که نتانیاهو به عنوان عقل منفصل ترامپ که به نوعی برخی معتقدند اصلاً هدایت رئیس جمهور آمریکا را هم بر عهده دارد او را الان به عنوان عامل این اتفاقات می‌دانند یعنی این درک الان در اروپا شکل گرفته، چون پیش از این برخی تحلیلشان این بود که جامعه آمریکا و جامعه اروپا شاید اساساً خیلی در جریان جزئیات جنگ هم قرار نگیرند از زمانی که اینها در پمپ بنزین و قیمت بیشتری باید پرداخت کنند تازه متوجه می‌شوند که یک اتفاقاتی در خاورمیانه دارد افتد و اون هست که برایشان شاخص مهمی است وقتی روی معیشت و اقتصادشان تاثیر می‌گذارد آیا الان جامعه اروپا به یک عمق بیشتری از این تحلیل رسیده؟

قاضی‌زاده هاشمی: در بسیاری از جریانات دانشجویی و جریانات روشنفکری بله، یعنی شما قبل از این که اتفاقات در حمایت از مردم فلسطین شما خواننده‌های شاخص اروپایی اجرای برنامه‌های هنری خیلی جدیدی و جدی در حمایت فلسطین داشتند، درجشنواره فیلم کن شما می‌بینید یک مستند ضد اسرائیلی برآمده از جریانات مقابله با تفکر ارتش اسرائیل نتانیاهو می‌آید و برنده می‌شود، جریان روشنفکری، جریان نخبه در فضای اجتماعی اروپا کاملا همزاد پنداری، ضمن این که سوشال مدیا در حوزه ارتباطات اجتماعی بسیار نقش آفرین است، حتی در این اجتماعات، یکی از پایه‌های اصلی این اعتراضات و شما آهنگ‌ها و ریتم‌های حماسی، حتی اجرا‌های موسیقی‌های جمعی شما در قلب پاریس به عنوان آهنگ اعتراضی خودش را کاملا نشان داده و برجسته سازی می‌کند، یعنی فضای یک فضای برگرفته از افکار عمومی، حوزه رسانه‌های جمعی و فضای روشنفکری است.

یک فضایی به لحاظ سیاسی در بین احزاب چپ و راست اروپایی است یعنی راست‌های افراطی و جریانات چپ گرا احزاب اس د پ یعنی سوشال پارتی‌ها در حوزه اروپا هستند، راست‌های افراطی همیشه می‌آیند این جریان چپ گرا‌ها یا چپ‌های میانه را محکوم می‌کنند، می‌گویند شما سیاست‌های تان سیاست‌های حامی مهاجرین است.

شبیه اتفاقاتی که در آمریکا می‌افتد، خیلی‌ها در بیرون فکر می‌کنند، این جریان اعتراضی مثل جریان مهاجرین آفریقایی، عرب زبان‌ها یا ترک زبان‌های مهاجر در اروپاست، در صورتی که اصلا این چنین نیست، پایه جریانات اعتراضی و حمایت از فلسطین کاملا نیتیو و بومی اروپایی است، یعنی مردمانی که ریشه‌های اصیل در دل خود این کشور‌ها دارند، شما در جریاناتی که در همه این کشور‌ها از خود فرانسه تا بلژیک تا حتی آلمان و حتی ایتالیا می‌بینید، پایه گذار آن کشتی‌های حامی غزه خود ایتالیایی‌ها بودند.

جریانی که در جنوب بالکان در کشور فقیری مثل آلبانی می‌بینید جریان ضد فساد که به عنوان جنبش فلامینگو نام گرفته برعلیه داماد ترامپ است، یعنی داماد ترامپ کوشنر آمده یک تفریحگاه خانوادگی در سواحل آلبانی بزند، مردم یک خیزش اجتماعی قیام کردند که این قیام حتی اثرش را روی کل کشور‌های حوزه بالکان گذاشته است.

پس یک روند ترکیبی ما در تمام این‌ها یعنی اعتراض ضد آمریکایی، اعتراضات ضد اسرائیلی و حوزه حاکمیت جریان‌های کاملا بومی با این که می‌خواهند هم اعتراض اقتصادی شان، اعتراض معیشتی شان ترکیب اعتراض سیاسی شان، همان طور که گفتم نماد‌های چفیه فلسطینی و پرچم فلسطین هم الان به شدت در تمامی این جریانات اعتراضی کاملا برجسته و محسوس است و برگرفته از یک تفکرست.

این را هم اشاره کنم برگرفته از یک تصمیم آنی یا یک تصمیم لحظه‌ای نیست، یک خیزش براساس یک عقده‌ها و نفس‌های فروخفته‌ای که تحمیل شده بر مردم در آن جا با یک ریشه‌های اجتماعی و تکمیل عرصه‌های اقتصادی که اقتصادی و معیشتی که نمی‌شود اصلا این جنبه اقتصادی و معیشتی را اصلا منکر شد، چون واقعیت الان برای اقشار مختلف هزینه زندگی، هزینه قیمت گاز، هزینه قیمت انرژی، نقش بسیار پررنگی دارد، یعنی پرداخت پول گازبهاء، پرداخت پول بنزین یا برخی ماشین‌ها آن جا دیزل و گازوئیلی هستند، پرداخت هزینه‌های روزمره مردم، سربه فلک کشیده و این آمده ترکیب شده با شرایط سیاسی و فرهنگی آن جا.

سوال: این موضوع تغییر سیاست و نگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی ما در مطلبی که اخیرا معاون رئیس جمهور آمریکا ونس منتشر کرد دیدیم، او هم اشاره‌ای به این ماجرا کرد که آمریکا باید درسیاست هاش در رژیم صهیونیستی یک تغییراتی ایجاد کند. ونس جزو کاندیدا‌های ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. رقابتی که با روبیو دارند و این که چقدر قطعی باشد محل بحث است و یکی از جدی‌ترین هاست، این که ترامپ این مطلب را اشاره می‌کند و می‌گوید یکی از عوامل باخت حزب من درانتخابات نفرتی است که مردم در اسرائیل پیدا کردند، به نظر شما یک اعتراف ناخواسته‌ای است که شکل می‌گیرد یا هدف‌مند به این موضوع اشاره می‌کند، اگر هدفمندست فکر می‌کنید با چه هدفی اتفاق می‌افتد؟

قاضی‌زاده هاشمی: راجع به تفکیک جریانات جمهوری خواهان در آمریکا آن جوری که ما خیلی بخواهیم شخصی سازی بکنیم، به نظر باید بیشتر تامل کنیم، چون برای آن‌ها ده‌ها مرکز پژوهشی و اندیشکده و جریان سازی‌های عمده سیاسی، امنیتی و نظامی شکل می‌گیرد.

اگر ونس این اظهارات و این اعترافاتش جدی بود یا این پیش بینی‌ها را می‌کرد، می‌توانست ده ماه پیش این هشدار‌ها را بدهد، پس یا آن هشدار‌ها نداده یا واجد نقش موثری نبوده که بتواند ایفای نقش کند.

من برآوردم این است که جریان رژیم صهیونیستی و آمریکا تصمیمات خودشان را از ابتدای دوره این دوره ترامپ گرفته بودند ولو این که من اعتقادم این است که ترامپ حتی در دوره اولش هم آن خوی جنای

تکارش در اوج بود، یعنی حاج قاسم عزیز ما در همان دوره اول با دستور مستقیم خودش به شهادت رسید و اگر واقعیت بعد آن، بعد یکی دو ماه بعد از شهادت حاج قاسم اگر ترامپ مجال داشت، چون کرونا آمد، فراگیر شد در دنیا، شاید اتفاقات دیگری در همان دوره اول هم رقم می‌زد، حالا شما از موضع گیری‌های آن زمان پمپئو در نظر بگیرید تا اوضاع‌های جریانات مختلف، تا این دوره که آمد آن جنایتکار بودن خودش را به اوج رساند.

الان این نگاه سیاسی یک فرار رو به جلوست، این را نمی‌شود گفت اعتراف، نمی‌شود گفت متنبه شدن، یک فرار به جلو سیاسی است به خاطر این که جمهوری خواهان سنگین‌ترین شکست تاریخی خودشان را متحمل شدند، ایالت‌هایی را از دست دادند که دهه‌ها آن را در اختیار حزب خودشان داشتند.

اصلا بی، چون و چرا شکست خوردند، این بی، چون و چرا شکست خوردن ناچار، چاره‌ای جز این ندارند.

الان دچار یک سرگیجگی هستند، دچار یک آشفتگی درونی هم درون حزب شان هستند، چون قطعا شما بدانید بسیاری از جمهوری خواهانی که سرنوشت خودشان را دیگر گره نمی‌زنند، ولو این که دولت‌های اروپایی نیز تره خورد نمی‌کنند، چون کف میدان مردم شان معترض و آمریکا هیچ حمایتی نمی‌کند، معلق می‌مانند در این شرایط، در چنین شرایط تعلیقی ما باید قوی ترین، مقتدرترین و تصمیماتی که کشور ما در این برهه مخصوصا دراین ماه‌های اخیر گرفته با قوت و قدرت آن را ادامه دهد و این را بدانیم که افکار عمومی دنیا، به معنی واقعی هم ضد ترامپ و ضد نتانیاهو و ضد این جریانات است.

دیگر نمی‌شود این‌ها را از هم تفکیک کرد و گفت آن یکی عاقل ترست و آن یکی احمق ترست، این بازی عاقل و دیوانه دیگر جایی دراین شرایط نمی‌تواند پیدا کند.

ما از این فضای افکار عمومی در دنیا، یعنی شما آن‌ها این همه آمدند بحث نمی‌دانم هسته‌ای و چه و چه، حتی افکار عمومی اروپا کاملا در این جنگ به لحاظ افکار سنجی‌هایی که شده بود، سمت ایران بود.

در عین حال نارضایتی مردم در همان اروپا و همان فرانسه ۶۹ درصد، ۷۰ درصد عین نارضایتی در خود آمریکا بود نسبت به دولت خودش، همان نارضایتی که آمریکایی‌ها داشتند در فرانسه هم نسبت به دولتش وجود داشت، سایر نارضایتی از ۵۰ درصد زیرنارضایتی نبود، ۵۰-۶۰ تا ۷۰ درصد، این که این حجم نارضایتی، این خیلی معنادارست، این حجم نارضایتی از این هم سلطه گری، مداخله گری در جنگ‌ها و رویداد‌ها و این که مردم اروپا می‌گویند چرا پول آموزش و بهداشت مان و پول بیمه بازنشسته، صد‌ها و میلیون‌ها دلار باید خرج جنگ افروزی شود، از طرف دیگر باید در اوکراین بجنگند و خرج جنگ آن جا را بپذیرند و کلی مهاجر را بپذیرند، هم بحران بیکاری داشته باشند و هم پرداخت هزینه‌های جنگ.

این فضایی که الان به وجود آمده به نظر یک فضای افکار عمومی بی نظیر در حمایت از ایران است، در این جنگ، در ایستادگی، درمقاومت، در نگاه این که ایرانی‌ها الان واقعیت به معنی مردم و ملت محترم و مقاوم و ایستا در برابر آمریکایی‌ها هستند.

حتی اعترافی که ترامپ راجع به نارضایتی از اسرائیل کرده، این موج و جریان یک ریشه‌هایی هم و بخش‌هایی حتی از اروپا رفته آمریکا و حتی رفتاری که آن‌ها با کانادایی‌ها داشتند، آن‌ها گفتند ما می‌خواهیم بپیوندیم به اتحادیه، این خوی سلطه گری ترامپ و نتانیاهو امروز دچار یک واپسگرایی شده که همه دنیا به آن باور دارند و این را هم خدمت شما بگویم، الان دیگر در دنیا هیچ کس ترامپ را جدی نمی‌گیرد.

ما شاید بعضی‌ها در فشای افکار عمومی داخل کشورمان خیلی ترامپ را جدی بگیرند، اما ترامپ در هیچ جای دنیا جدی گرفته نمی‌شود چه بین ملت‌ها و حتی بین بسیاری از سیاستمداران.

سوال: خانم اسفندیاری فکر می‌کنم مجدد ارتباطشان برقرار شده خانم اسفندیاری شما با توجه به تجربه‌ای که از زندگی در کشوری مثل فرانسه دارید دلایل و ریشه‌های اعتراضاتی که الان شاهد هستیم در بسیاری از کشور‌های اروپایی که خیلی‌هایشان مشابه هم است در ابتدا شاید رنگ و بوی آموزشی اقتصادی داشت الان به سمت نفرت از رژیم صهیونیستی حمایت از غزه و حمایت از فلسطین دارد می‌رود تحلیل شما از دلایل و ریشه‌ها و تداوم این اعتراضات در اروپا به ویژه در فرانسه چیست؟

اسفندیاری: من فکر می‌کنم با توجه به شناختی که از آنجا دارم این نفرت از رژیم صهیونیستی از امروز و دیروز شروع نشده یعنی سال‌ها است که مردم این تناقضات و رفتار‌های حاکمانشان را دارند می‌بینند نسبت به مردم فلسطین و از آن طرف نسبت به اسرائیل و بعد از مسئله ۷ اکتبر خیلی دیگر واضح‌تر شد برای همه و این را اضافه کنید به همان مسائلی که خودتان هم فرمودید بهتر از من مسائل اقتصادی مسائل آموزشی مسائل فرهنگی و همه اینها باعث شده که حداقل مردم بدانند چی نمی‌خواهند در اینکه چه چیزی خواهند خواست در آینده این مورد بحث است، اما حداقل می‌دانند که این نظام سلطه را نمی‌خواهند این نظامی که مردم را در صبر نگه می‌دارد در بی‌اطلاعی نگه می‌دارد با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و آگاهی مردم از اتفاقات پیرامونشان و می‌بینند که رسانه‌های رسمی‌شان در مورد این مسائل چطور صحبت می‌کنند و واقعیت میدان چیست اینها باعث می‌شود که یک بی‌اعتمادی ریشه داری در وجود مردم شکل بگیرد که مشخصه‌اش همین اعتراضاتی است که این روز‌ها شاهدش هستیم.

سوال: شاید خیلی خوشبینانه باشد ولی به نظر شما چقدر می‌تواند در تصمیمات و راهبرد‌های دولت‌های اروپایی تاثیرگذار باشد این اعتراضات نسبت به نوع رفتارشان با آمریکا و تعاملشان با دولت آمریکا یا با رژیم صهیونیستی فکر می‌کنید که این موج اعتراضات بتواند اثر بگذارد روی این مناسبات؟

اسفندیاری: من نسبت به این مسئله خیلی خیلی بدبین هستم فکر نمی‌کنم که اتفاقی بیفتد همینطور که الان سال‌ها است ما داریم این اعتراضات را می‌بینیم مثلاً در مورد همین کشور فرانسه مردم سال‌هاست دارند اعتراض می‌کنند به فروش اسلحه و سلاح به رژیم صهیونیستی دولت خیلی واضح می‌آید حتی در مجلسشان دروغ می‌گویند که ما اسلحه نمی‌فروشیم، اما در اصل جریان‌های مخالفشان نشان می‌دهند با سند و مدرک که فروش اسلحه ادامه دارد و همه اینها بازی بیش نیست برای اینکه مردم را کمی آرام کنند من نسبت به این قضیه خوشبین نیستم و فکر نمی‌کنم که در سیاست‌های کلانشان تغییر خاصی را مشاهده کنیم.

سوال: بعد از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا فردای روزی که جمهوریخواهان این شکست را چه در سنا و چه در نمایندگان متحمل شدند بسیاری از رسانه‌های آمریکایی با این تیتر در واقع روز مردم آمریکا را آغاز کردند که این قدرت دموکراسی است یعنی گفتند دموکراسی آنقدر قدرت دارد در آمریکا که می‌تواند حزب حاکم را به قولی به شکست بکشاند در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا بیشتر منظورم این است که آیا این قدرت فکر می‌کنید در اروپا وجود ندارد یا اساساً این تعریفی که از قدرت دموکراسی در آمریکا می‌شود این تعریف غلطی است؟

اسفندیاری: من فکر می‌کنم که نکته دوم درست است یعنی در هر صورت حالا چه دموکرات‌ها باشند چه جمهوری‌خواهان ما با یک مسئله مواجه هستیم با دشمنی آنها مواجه هستیم و حمایتشان از رژیم صهیونیستی حالا دموکرات‌ها کمی دموکراتیک‌تر این کار را انجام می‌دهند می‌دانید در دوره اوباما ما جنگ‌هایی را داشتیم در صورتی که برخی از مسئولین ما اوباما را معلم باهوشم می‌دانستند، اما کسی مثل ترامپ بی‌پرده عمل می‌کند و با سیاست‌ها و دشمنی‌هایش را ادامه می‌دهد من فکر نمی‌کنم که فرق خاصی با هم داشته باشند جز اینکه یکی بی پرده بازی می‌کند رو بازی می‌کند و دیگری با سیاست‌های خاص خودش.

سوال: یکی از موضوعاتی که خیلی مورد توجه قرار گرفت نوع مواجهه پلیس با مردم معترض بود حالا شاید در برخی کشور‌ها این نوع برخورد و خشونت برای جایی که مثلاً خیلی ادعای دموکراسی هم نداشته باشد خیلی جلب توجه هم نکند، اما در فرانسه‌ای که مدعی دموکراسی است خیلی در دنیا سر و صدا کرد شما شناختی که از جامعه فرانسه دارید و از حکمرانی در فرانسه تحلیلتان از این نوع رفتار پلیس با معترضین چیست؟

اسفندیاری: ببینید حالا همانطور که فرمودید پلیس به شدت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد و خشونت بی‌سابقه‌ای را شاهدش هستیم و این به خاطر این است که ما شش ماه آینده ماه آوریل ما انتخابات را داریم در فرانسه و فکر می‌کنم یعنی حالا تحلیل بنده است که همه اینها بازی است برای اینکه مردم را آن بخش خاموش مردم را یا بخش خاکستری مردم را ترغیب کنند به رای دادن به جناح راست و یا حداقل جناح میانه‌ای که سیاست‌هایش به جناح راست خیلی شبیه است یعنی جز این من چیز دیگری نمی‌بینم که چرا باید پلیس این حد از خشونت را برای مردم خودش به کار ببرد.

سوال: یعنی پلیس هم درگیر این بازی‌های سیاسی شده به نظرتان در رفتارش؟

اسفندیاری: بله اصلاً کلاً پلیس رفتار‌های سیاسی دارد همین چند وقت پیش صوتی منتشر شد از پلیس فرانسه که به شدت حامی یعنی صحبت‌هایی که می‌کردند در همان صوت منتشر شده به شدت حامی جریان‌های راست افراطی هستند و به شدت نژاد پرست یعنی آنها درگیرش هستند صرفاً الان دارند نشان می‌دهند.

سوال: ممنون خانم اسفندیاری با شما خداحافظی می‌کنم آقای دکتر تحلیل شما چیست آیا دموکراسی هنوز آنقدر قدرتمند نشده که بتواند این اعتراضات منجر به تغییر حکمرانی یا تغییر سیاست‌های کلان کشور‌های اروپایی شود؟

قاضی‌زاده هاشمی: اینکه باید بتوانیم یک مقدار تفکیک شده‌تر مقایسه کنیم ما برخی کشور‌های اروپایی که الان اعتراضات در آنها شکل گرفته حتی اخیراً انتخابات داشتند یعنی شما حتی جریانات راست افراطی در برخی ایالات‌های آلمان هم بر روی کار آمدند یا شما روند‌های انتخاباتی را شاهد بودید جریان اجتماع اخیر جریان نسل‌های جوان‌تر است و گروه‌هایی که دیگر از انتخابات‌ها عبور کرده‌اند یعنی با صندوق رای تغییر و تحول را دیگر به لحاظ سیاستی نمی‌بینند.

سوال: اما تحلیل در آمریکا این است که با صندوق رای می‌توانستند اعتراضشان را اعلام کنند؟

قاضی‌زاده هاشمی: در آمریکا بله ولی در اروپا ما کشور‌هایی داشتیم که فرایند‌های حتی انتخاباتی داشتند، اما البته می‌گویم کشور به کشور متفاوت است یعنی نمی‌شود این مدل را برای کل کشور‌های اروپایی دانست در کشور‌ها اثر انتخابات خودش را کاملاً نشان داده و اثرگذاری کرده، اما وجه مشترک آنها در حوزه جریانات اعتراضی بعضاً عبور از صندوق‌ها هم است یعنی جریاناتی که ایستادگی می‌کند ایجاد همبستگی کرده همدیگر را پیدا کرده و یک مقدار به هم گره خورده به خاطر همین اگر مطالعه کنیم در دهه ۶۰ میلادی جنبش‌های دانشجویی در اروپا خیلی قوی بودند یعنی اثرگذار بودند در همین مجارستان در بسیاری از کشور‌های اروپایی نقش آفرین بودند بعد از این جنبش‌های دانشجویی دچار فروخفتگی شدند الان ما این خیزش‌های دانشجویی دانش‌آموزی را و جریان نقش آفرینی اینها را جدی‌تر داریم می‌بینیم اگر این بتواند حالا من بعضاً دیده‌ام مثلاً در همین فرانسه برخی جریانات اعتراضات جریانات سیاسی در واقع به دنبال یک بهره‌برداری بودن و این خودش تقابل گروه‌های چپ و راست در فرانسه هم شده بود و یا آن توییتی که ترامپ زده بود راجع به فرانسه که باید در‌های کشورت را بر روی مهاجرین ببندی و نسبت داده بود به مهاجرین که این باعث شد یعنی خود اینکه این دیدگاه که بر اساس اقلیت‌ها و مهاجرین و سایر قومیت‌ها و یک نگاه صرف ناسیونالیستی شدید و افراطی بخواهد داشته باشد این باز هم در فرانسه جواب نگرفت یعنی شما دیدید که این جریانات قوتش بیشتر شد که کمتر نشد اگر اینها بتواند اثر خودش را در صندوق نشان بدهد قطعاً شما شاهد فروکش این اعتراضات خواهید بود، اما اگر صندوق دیگر کارایی و کارآمدی نداشته باشد صندوق رای دیگر اثرگذاری در بیان مطالبات نداشته باشد طبعاً این شرایط ادامه‌دار خواهد بود ضمن اینکه الان فضایی که در اروپا هم وجود دارد به لحاظ اقتصادی و معیشتی و بحران‌هایی که آنها دارند بعضاً جنسش حتی با آمریکا هم کاملاً متفاوت است یعنی نمی‌توانیم مثلاً اتفاقات درون آمریکا را کامل در درون اروپا تعمیم بدهیم ضمن اینکه اروپا هم جنس مسائل از کشور‌ها با هم متفاوت است یعنی بعضی از کشور‌ها جنس مسائلش اقتصادی است مسئله اقتصادی است برخی‌ها اجتماعی برخی‌ها حوزه سیاست و فرهنگی است برخی ضد فساد است که من اینجا هم لازم است اشاره کنم در مورد جریان ضد فساد بر علیه رهبرانشان و جنبش‌های ضد فسادی که به وجود آمده آن جنبش‌های ضد فساد هم آمده تکمیل کرده این حلقه‌ها را.

سوال: شما معتقدید که الان صندوق جواب نمی‌دهد و مردم تصورشان این است که با اعتراضات می‌توانند به نتیجه برسند و می‌رسند؟

قاضی زاده هاشمی: بعضی از کشور‌ها روند صندوق هم، چون می‌دانید در اروپا کشور‌ها به صورت مستمر انتخابات دارند یعنی یک روند انتخاباتی حتی در بسیاری از رده‌هایی که مثلاً ما شاهد انتخابات آنها برای بسیاری از مسئولیت‌ها و مناصب انتخابات برگزار می‌کنند این روند اتکاء به صندوق و پیگیری تحول از صندوق مطالبه سیاستمداران اروپایی است و همه آنها الان شده‌اند بهره‌بردار اعتراض یعنی دوگانه حامیان اعتراضی و ضد اعتراضات، اما ما در کشور‌هایی شاهد این هستیم که صندوق هم یعنی جریان اعتراضی فراتر از صندوق دارد عمل می‌کند بعضی جا‌ها هم منجر به همان انتخابات زودرس حتی شده یعنی این را باید نمی‌شود یک قضاوت کلی اگر نیاز باشد می‌توانیم اینجا راجع به کشور به کشور بحث کنیم، اما وجه مشترک همه اینها ضد جریان حاکم بر غرب است ضد ترامپ است ضد نتانیاهو است حامی مردم فلسطین عدالت خواه است ضد فساد است جریانات حامی رفاه و معیشت عدالت آموزشی و بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی و آینده زندگی است نسل زد هم در واقع در کنار جریانات اجتماعی قرار گرفت این وجه مشترک عمومی در همه کشور‌ها است.

سوال: آقای بشیر بی‌آزار کارشناس مسائل اروپا روی خط ارتباطی ما هستند آقای بی‌آزار برخی معتقدند آن بومرنگی که از سمت آمریکا و از سمت اروپا در حمایت از رژیم صهیونیستی به سمت ایران و خاورمیانه پرتاب شده بود امروز برگشته به سمت خود جوامع اروپایی و این برگشت جامعه اروپا را بیدار کرده چقدر شما با این تحلیل موافق هستید و فکر می‌کنید که جامعه اروپا به این درک رسیده که آنچه که در دنیا دارد اتفاق می‌افتد زاییده چنین تفکری است؟

بی‌آزار: من اتفاقاتی که الان در اروپا دارد می‌افتد به خصوص در فرانسه ریشه این موج اخیر و ریشه این گسترش بی‌سابقه موج اعتراضات را حتماً در ۷ اکتبر بعد از ۷ اکتبر می‌بینم من زمانی که ۷ اکتبر اتفاق افتاد فرانسه بودم و اعتراضاتی که شروع و نسل کشی به صورت هفتگی قابل رصد بود که جمعیت هر هفته در تظاهرات‌ها هم از نظر خیلی گسترده‌تر می‌شود و هم کیفیتش یعنی اوایل گروه‌های مهاجر و مسلمان‌ها و اقلیت‌ها بودند، به مرور بعد از حدود دو ماه شما وقتی وارد تظاهرات می‌شدید، می‌دیدید دیگر آن بافت جمعیتی تغییر کرده و خود فرانسه و اروپایی‌ها بودند که اکثر جمعیتی را تشکیل می‌دادند.

اتفاقی که این بار افتاد دلیلش این بود که اروپایی‌ها تا قبل از هفت اکتبر و در رژیم صهیونیستی دهه‌ها داشته نسل کشی می‌کرده و اتفاق و عجیب و غریبی برای ما نبودف ما در ایران اطلاع رسانی طوری بود که مردم می‌دانستند با ذات و ماهیت این رژیم آشنا بودند ولی در اروپا این اتفاق نمی‌افتاد به خاطر این که رسانه‌های جریان اصلی و افکار عمومی مردم اروپا را کنترل می‌کردند و دهه‌ها توانسته بودند براساس تبلیغات شان و کنترل گری شان افکار عمومی را شکل بدهند، بعد از هفت اکتبریک اتفاق ویژه‌ای بود که ریشه بیداری مردم اروپا بود که انسان رسانه‌ها و رسانه‌های کوچک و فضای مجازی و پلتفرم‌های فضای مجازی مردم داخل غزه و جوان‌های داخل غزه، این‌ها شروع کردند به تولید محتوا.

با موبایل‌های خود شروع می‌کردند به فیلم گرفتن و تصویر نسل کشی را برای مخاطبان اروپایی و برای مردم کل دنیا مخابره کردن، این خارج از کنترل جریان رسانه اصلی بود، این‌ها تلاش کردند که جلویش رابگیرند منتها به خاطر پیشرفت تکنولوژی وفراگیری این ابزار‌ها خوشبختانه این‌ها شکست خوردند دراین و برای اولین بار شاهد بودیم که مردم اروپا انگار بعد از دهه‌ها با واقعیتی به نام رژیم صهیونیستی و حقیقت رژیم صهیونیستی آشنا می‌شدند که تا پیش از آن تصویری از این رژیم منحوس نداشتند.

این اتفاق نقش تعیین کننده داشت در بیداری این مردم اروپایی و این‌ها انگار که یک دفعه به خودشان آمده باشند و متوجه شده باشند که یک ظلم عظیمی اتفاق می‌افتد و اتفاقا خودشان هم در این موضوع شریک بودند به نحوی و این ریشه‌ای بود که این اعتراضاتی که مثلا در فرانسه اتفاق افتاده که درست است شروعش با اعتراض دانش آموزی و به خاطر کمبود فضای آموزشی و کولر و این چیز‌ها بود، خیلی ساده انگارانه است که فکر کنیم این میزان از خشم، اعتراض وگستردگی به خاطر مثلا مسائل صرفا اقتصادی یا تحلیلی و این هاست، نه، این یک انباشتی بوده که دهه‌ها تلنبار شده، تهدید و ظلمی که دهه‌ها تلنبار شده بود روی این مردم و به مرور زمان بعد از هفت اکتبر انگار این‌ها بیدار شدند و حالا دارند تمام این عقده‌های فروخفته شان را این‌ها فریاد می‌زنند و این‌ها دارند اعتراض می‌کنند.

تقریبا مطمئن هستم که روند دارد به سمتی می‌رود که کنترل این فضا برای اروپایی‌ها و برای غربی‌ها و نظام‌های سلطه گر و راسش آمریکا دیگر به این سادگی نیست که این‌ها تا شاید امروز باشد، این کار را انجام می‌دادند.

سوال: امروز ترامپ اشاره کرده که یکی از دلایل شکست حزبش در انتخابات میان دوره‌ای کنگره نفرتی است که مردم نسبت به رژیم صهیونیستی پیدا کردند، به تعبیر آقای قاضی زده مردم ازطریق صندوق حرف شان را زدند، اما در خیلی از کشور‌های اروپایی مردم معتقدند دیگر صندوق جواب نمی‌دهد، باید اعتراضات این گونه که الان شاهدیم باید شکل بدهند و حرف شان را بزنند. شما فکر می‌کنید این اعتراضات تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و می‌تواند اثرگذار باشد بر دولتمردان چه در آمریکا با توجه به حرفی که ترامپ زده و چه در اروپا و چه حتی در رفتار رژیم صهیونیستی؟

بی آزار: این بحث مفصلی می‌طلبد و آن هم برمی گردد به تاثیری که رسانه دارد بر افکار عمومی.

مصرف کننده این رسانه‌های غیر رسمی و رسانه‌های انسان رسانه‌ها و رسانه‌های کوچک، فضای مجازی این‌ها عموما جوان‌ها هستند، سنین جوانی تا حدود دو سه سال، این‌ها مصرف کننده آن رسانه هستند که دیگر تحت تاثیر رسانه اصلی نیستند، این‌ها در طول خلاصه مدت این سال‌ها، معمولا گروهی هستند از نظر سنی که اکت سیاسی به معنای شرکت در انتخابات و این‌ها نداشتند و ندارند.

معمولا آن‌هایی شرکت می‌کنند که سنین شان بالاتر از جوانی است و آن‌ها مصرف کننده آن رسانه جریان اصلی هستند که رسانه‌های صهیونیستی و طرفدار رژیم صهیونیستی هستند، چه اتفاقی باید بیافتد به این که منجر شود به تاثیر در دولت‌ها و حکومت ها، این است که آن مصرف کننده جوان که الان کف خیابان است، در اروپا و درفرانسه و اکثر کشور‌های اروپایی که کف خیابان اعتراض می‌کنند، او به این نتیجه برسد که حالا باید وارد یک چارچوب اصلی بشود و یک اکت سیاسی مثل رای دادن انجام دهد، اگر این اتفاق بیافتد و این جوان‌ها وگروه‌هایی که کف خیابان هستند، تصمیم بگیرند و هدایت شوند به این سمت که بروند وارد آن عمل سیاسی رای دادن شوند، شما یقین بدانید این سونامی که در آمریکا آمد و امروز هم ترامپ اعتراف کرد که به خاطر نفرت مردم از رژیم صهیونیستی بوده، به مراتب بسیار شدیدتر در اروپا می‌آید و شاهد خواهیم بود که تمام دولت‌های اروپایی که این‌ها طرفدار بودند یا خنثی بودند در دفاع از رژیم صهیونیستی این‌ها به صورت خیلی مفتضحانه‌ای شکست می‌خورند و جایگزین شان دولت‌هایی می‌شوند که این‌ها کاملا متفاوت بود با دولت‌هایی که امروز سرکار بودند و این بستگی دارد که این‌ها و این جوان‌ها و به این نتیجه برسند و وارد این اکت سیاسی شوند و رای دهند، پیش بینی من این است که انتخابات سال آینده فرانسه شاهد این اتفاق خواهیم بود، آن‌هایی می‌آیند همین‌هایی که الان دارند این چند ماه اخیر در خیابان اعتراض می‌کنند، در طول این دو سه سال بعد از هفت اکتبر به این نتیجه خواهند رسید که وارد این اکت سیاسی شوند و آن جا حتما کاندیدا و حزبی که بیشتر ضد اسرائیلی حرف بزند، آن جا حتما موفق است، چیزی که دیدیم در آمریکا یک نمونه دیدیم، آن‌هایی که بیشتر ضد جنگ و ضد اسرائیل بودند این‌ها اتفاقا بالاترین رای‌ها را آوردند برخلاف تمام تبلیغات و هزینه‌هایی که شد برای متوقف کردن و شکست دادن این ها.

سوال: جمع بندی شما و این که آیا این نفرت افکار عمومی دنیا برای رژیم صهیونیستی اصلا مهم است به نظر شما و منجر به تغییری خواهد شد یا نه؟

قاضی‌زاده هاشمی: واقعیت این است که رژیم صهیونیستی بعید به نظر می‌رسد، چون ذاتش ذاتی است که مبتنی بر سلطه و یک فضای آوانگارد تهاجمی حداقل نسبت به مردم فلسطین و موضوعات فلسطین و رژیم صهیونیستی بعیدست که حتی با پیمان‌های ساختگی حل شود.

به هر حال در طول تاریخ هم شما تلاش‌های زیادی را دیدید و حتی الان بحث این صلح غزه که ترامپ خواسته این اجرایی و پیاده سازی شود.

فکر می‌کنم آن اتفاقی که افتاده، آن بیداری جهانی به لحاظ افکار عمومی، آثار سیاسی و پذیرش سنگین شکست توسط ترامپ و حزبش ناشی از اقدام و اعمالش که قطعا اثر خودش را در دور بعد انتخابات آمریکا به وضوح نشان خواهد داد و آثاری که بتوانند گروه‌ها و جریاناتی در کشور‌های اروپایی این فضا را به عنوان جریان آزادی خواهی و ضد امپریالیست و ضد رژیم صهیونیستی راهبری کنند اثرگذارست.

البته معتقدم ما در چنین فضا و شرایطی باید آن گفتمان اقتدارمان به عنوان گفتمان انقلاب مان، آن مفاهیمی که ایران عزیز ما عزیز کشور‌های دنیا کرده و به عنوان یک نماد کشور مقاوم در برابرآمریکا و رژیم صهیونیستی خودش را نشان داده این باید حفاظت و صیانت و پاسداری شود.

این تحولات را یک اتفاق مبارک می‌بینم و به نظر من شما پیوستگی و آثار این را در اروپا شدیدتر و جدی‌تر با آثار و نتایج سیاسی و میدانی مشاهده خواهید کرد.

هم ما و هم ان‌شاءالله مردم عزیز.