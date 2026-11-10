معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: کشت گندم آبی و دیم در استان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون با توجه به بارش‌های مناسب پاییزه به ترتیب ۵۰ و ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، هادی عزیزی افزود: تاکنون ۱۰ هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم آبی و ۱۵ هزار و ۲۵۰ هکتار به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.

وی گفت: سطح کشت جو نیز در این مدت افزایش یافته است به طوری که سه هزار و ۴۰۰ هکتار جو آبی و یکهزار و ۵۲۲ هکتار جو دیم در استان کشت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۱۵۳ و ۶۰۰ درصد رشد دارد.

عزیزی با اشاره به شرایط مناسب بارندگی در پاییز امسال افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری حدود ۲۳۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان‌شمالی به کشت محصولات پاییزه اختصاص یابد.

عزیزی گفت: بر اساس برنامه ابلاغی، سطح کشت گندم آبی ۴۸ هزار هکتار و گندم دیم ۱۰۵ هزار هکتار تعیین شده است.

وی ادامه داد: همچنین سطح ابلاغی کشت جو آبی ۲۳ هزار و ۳۷ هکتار و جو دیم ۳۲ هزار هکتار است و برنامه‌ریزی و پیگیری برای تحقق این سطوح ادامه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی از توزیع یک‌هزار و ۷۲۳.۵ تن بذر گندم و ۲۶۶ تن بذر جو تا پایان مهرماه امسال خبر داد و گفت: تامین و توزیع بذر مورد نیاز کشاورزان متناسب با زمان کشت و شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان انجام می‌شود.

عزیزی با اعلام اینکه در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، چهار هزار و ۲۸۰ تن بذر گندم خریداری شد گفت: میزان خرید بذر جو نیز در این مدت یک‌هزار و ۳۵۵ تن بوده که تاکنون ۲۶۶ تن آن برای کشت در مزارع آبی توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: توزیع بذر جو برای مزارع دیم تاکنون انجام نشده و پیگیری‌های لازم با توجه به شرایط اقلیمی و زمان آغاز کشت در حال انجام است.

عزیزی با اشاره به افزایش تولید محصولات پاییزه در سال زراعی گذشته گفت: در این مدت ۳۵۸ هزار تن انواع محصولات پاییزه در استان برداشت شد که در مقایسه با سال ماقبل آن، به دلیل خشکسالی شدید، ۱۵۵ درصد افزایش داشت.

وی افزود: با توجه به شرایط آب‌وهوایی و بارش‌های مناسب، پیش‌بینی می‌شود تولید محصولات پاییزه خراسان‌شمالی در سال زراعی جاری به حدود ۵۰۰ هزار تن برسد.

حدود ۸۰ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی استان فعالیت می‌کنند و تولید غلات، دانه‌های روغنی، حبوبات و گیاهان علوفه‌ای از مهم‌ترین فعالیت‌های این بخش است.