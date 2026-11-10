تریلی کشنده سوخت‌ به دلیل نقص فنی و فقدان لاستیک در مسیر خراسان‌شمالی توقیف شد .

توقیف تریلی کشنده سوخت به دلیل فقدان لاستیک در خراسان‌شمالی

توقیف تریلی کشنده سوخت به دلیل فقدان لاستیک در خراسان‌شمالی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، رئیس پلیس راه خراسان‌شمالی، از توقیف یک دستگاه تریلی کشنده سوخت‌ به علت نقص فنی مستمر و فقدان لاستیک خبر داد و گفت: مأموران پلیس راه در راستای ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از حوادث رانندگی، این خودرو سنگین و متخلف را متوقف کردند.

سرهنگ پرویز رضایی‌نسب از رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل خواست پیش از آغاز سفر، از سلامت فنی خودرو و تجهیزات ایمنی اطمینان حاصل کنند.