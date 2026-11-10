رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ۱۷ متهم شامل ۱۳ سارق و ۴ مالخر در اجرای طرح سه‌روزه مقابله با سارقان منزل در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "تقی توئی" گفت: در راستای ارتقای امنیت عمومی و مقابله با سرقت منازل، طرحی به مدت سه روز از ۹ آبان‌ماه با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انتظامی در شهرستان‌های استان به اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه در نتیجه این طرح ۱۳ فقره پرونده سرقت منزل کشف شد، افزود: در این زمینه ۱۷ متهم شامل ۱۳ سارق و ۴ مالخر دستگیر شدند که نتایج به‌دست‌آمده بیانگر عزم جدی پلیس برای مقابله با سرقت و افزایش احساس امنیت در جامعه است.