به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "حجت‌الله عطایی" گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت احشام در روستای بیرک از توابع پاسگاه انتظامی شیرغان فاروج ، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت و مأموران با انجام تحقیقات و اقدامات تخصصی هویت ۲ سارق را شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه مأموران پس از ردزنی، متهمان را در استان خراسان رضوی دستگیر کردند، افزود: این افراد در بازجویی‌های انجام‌شده به سرقت اعتراف کردند و ۲ رأس گوسفند مسروقه نیز کشف و به مالباخته تحویل داده شد.