اوقات شرعی ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۳۰ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۱۶ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۳۸ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۰ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۸ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: مَن لَهُ جارٌ و َیَعمَلُ بِالمَعاصى فَلَم یَنهَهُ فَهُوَ شَریکُهُ.

هر کس همسایه اى را داشته باشد که گناه مى کند ولى او را نهى نکند، شریک در گناه اوست. (ارشادالقلوب (دیلمی) ص ۱۸۳)

احکام شرعی:

حکم زیرزمین مسجد

سوال) مسجدى تجدید بنا گردیده و زیر مسجد (محل اقامه نماز) زیر زمین بنا شده این زیر زمین چه حکمى دارد و آیا آداب مسجد در آن مکان نیز باید رعایت شود؟

جواب) در فرض سؤال زیرزمین مسجد حکم مسجد را دارد و مسجد است. (استفتائات مقام معظم رهبری)