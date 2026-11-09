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اوقات شرعی ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۳۰ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۵ و ۱۶ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۳۸ دقیقه
اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۰ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۳۸ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه
ذکر روز سه شنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین
حدیث روز:
امام صادق علیه السلام فرمود: مَن لَهُ جارٌ و َیَعمَلُ بِالمَعاصى فَلَم یَنهَهُ فَهُوَ شَریکُهُ.
هر کس همسایه اى را داشته باشد که گناه مى کند ولى او را نهى نکند، شریک در گناه اوست. (ارشادالقلوب (دیلمی) ص ۱۸۳)
احکام شرعی:
حکم زیرزمین مسجد
سوال) مسجدى تجدید بنا گردیده و زیر مسجد (محل اقامه نماز) زیر زمین بنا شده این زیر زمین چه حکمى دارد و آیا آداب مسجد در آن مکان نیز باید رعایت شود؟
جواب) در فرض سؤال زیرزمین مسجد حکم مسجد را دارد و مسجد است. (استفتائات مقام معظم رهبری)