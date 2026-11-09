مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در واکنش به تجمع اخیر شماری از کارگران این مجموعه در اهواز، درباره مطالبات مطرح‌شده از جمله پرداخت حقوق معوق و تغییر شرایط بیمه تکمیلی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پی تجمع تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مطالبات آنان در دو محور اصلی، شامل پرداخت حقوق معوق و بهبود شرایط بیمه تکمیلی، مطرح شد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، از مجموع نزدیک به ۳ هزار نیروی شاغل در این مجتمع صنعتی، کمتر از ۱۵۰ نفر در این تجمع حضور داشتند.

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان اظهار کرد: پرداخت حقوق در این مجموعه معمولاً با تأخیر ۲۰ تا ۲۵ روزه انجام می‌شود و بر همین اساس، حقوق مهرماه نیز قرار است حداکثر تا ۲۵ آبان به حساب کارکنان واریز شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق یک ماه مهرماه پرداخت نشده است، این موضوع را در چارچوب روال معمول پرداخت حقوق در مجموعه ارزیابی کرد و گفت مشکل انباشته‌ای در پرداخت حقوق کارکنان وجود ندارد.

مدیرعامل این شرکت همچنین درباره مطالبه کارگران برای تغییر شرایط بیمه تکمیلی گفت: بیمه تکمیلی قبلی نتوانسته بود خدمات مطلوب و مورد انتظار کارکنان را ارائه دهد و مدیریت مجموعه نیز نسبت به این موضوع آگاهی داشت.

وی افزود: در همین راستا، موضوع با فوریت پیگیری شد و مصوبه هیأت‌مدیره برای تغییر شرکت بیمه‌گر در روز گذشته به تصویب رسید.

به گفته مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران، قرار است به‌زودی شرکت بیمه‌گر جدید با خدمات بهتر و پوشش گسترده‌تر در سطح استان خوزستان جایگزین بیمه قبلی شود تا کارکنان مجموعه از خدمات درمانی و رفاهی مناسب‌تری برخوردار شوند.

پرداخت حقوق معوق و بهبود خدمات بیمه تکمیلی، دو محور اصلی مطالبات مطرح‌شده از سوی کارگران در تجمع اخیر بوده است.