معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: تاکنون یک میلیون و ۱۸۶ هزار لیتر سوخت از مجموع ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار لیتر سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی استان ذخیره شده که معادل ۵۳ درصد نیاز پیش‌بینی‌شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، مهدی شکاری افزود: روند ذخیره‌سازی سوخت در شهرستان‌های استان متفاوت است و برخی مناطق عملکرد بهتری در تامین و ذخیره سوخت مورد نیاز بهره‌برداران داشته‌اند.

وی اضافه کرد: شهرستان فاروج با ۹۶ درصد، گرمه با ۹۵ درصد و شیروان با ۶۱ درصد بیشترین میزان ذخیره‌سازی سوخت کشاورزی را در استان دارند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: میزان ذخیره‌سازی سوخت در جاجرم ۵۵ درصد، بجنورد ۳۳ درصد و اسفراین ۱۴ درصد است.

شکاری با اشاره به وضعیت ذخایر سوخت در سایر شهرستان‌ها گفت: تاکنون در شهرستان‌های بام و صفی‌آباد و مانه ذخیره‌سازی سوخت انجام نشده است.

وی با بیان اینکه شیروان از نظر تعداد واحدهای پرورش طیور در رتبه نخست استان قرار دارد افزود: ذخیره‌سازی مناسب سوخت در این شهرستان اهمیت زیادی برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: درباره نحوه تامین و ذخیره‌سازی سوخت نیز گفت: سوخت مورد نیاز بهره‌ برداران متناسب با ظرفیت تانکرهای ذخیره‌سازی و امکانات هر واحد تامین و ذخیره می‌شود.

وی تاکیدکرد: افزایش ذخایر سوخت برای پشتیبانی از فعالیت‌های کشاورزی و جلوگیری از وقفه در روند تولید ضروری است.

خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از جمعیت آن در مناطق روستایی سکونت دارند.