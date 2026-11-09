وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در حاشیه نشست سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در دوحه با وزیران ارتباطات عراق و ساحل عاج دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی در دیدار وزیر ارتباطات عراق، بر ضرورت پیگیری و سرعت در اجرای توافق‌های پیشین و توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در حاشیه نشست سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در دوحه با مصطفی جبار سند، وزیر ارتباطات عراق، دیدار کرد؛ در این نشست، دو طرف ضمن مرور توافق و تفاهم‌های پیشین، راهکار‌های سرعت اجرای آن‌ها و گسترش همکاری‌های فناورانه میان دو کشور را بررسی کردند.

توسعه همکاری‌های زیرساختی، تقویت ارتباطات میان دو کشور و بهره‌گیری از توانمندی‌های تخصصی طرفین، از جمله موضوع‌های مد نظر در این گفت‌و‌گو بود.

بررسی روند حضور شرکت‌های فناور ایرانی در عراق

بخش دیگری از این دیدار به بررسی روند حضور و فعالیت شرکت‌های فناور ایرانی در عراق اختصاص داشت. در این زمینه، ظرفیت شرکت‌های ایرانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و زمینه‌های گسترش فعالیت آن‌ها در بازار عراق مورد توجه قرار گرفت.

آسان‌تر شدن همکاری‌ تجاری و فنی، ایجاد فرصت برای مشارکت شرکت‌های ایرانی در طرح‌های ارتباطی و دیجیتال عراق و تقویت ارتباط میان فعالان بخش خصوصی دو کشور، از موضوع‌های مطرح‌شده در این بخش از گفت‌وگوی دو طرف بود.

پیگیری تفاهم‌های سفر وزیر ارتباطات عراق به تهران

این دیدار در ادامه رایزنی‌های پیشین دو کشور و پس از سفر مصطفی جبار سند به تهران برگزار شد؛ سفری که در آن، زمینه‌های توسعه همکاری در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و ظرفیت‌های شرکت‌های فناور ایرانی برای مشارکت در طرح‌های عراق بررسی شد.

هاشمی و سند در این دیدار بر ادامه تعامل‌ها و پیگیری توافق‌های به دست آمده تأکید کردند تا با تقویت همکاری‌های دوجانبه، زمینه اجرای طرح‌های مشترک و گسترش روابط فناورانه ایران و عراق فراهم شود.

تأکید وزیران ارتباطات ایران و ساحل عاج بر گسترش روابط فناورانه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، همچنین در دیدار وزیر انتقال دیجیتال و نوآوری فناورانه ساحل عاج، بر آمادگی کشورمان برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی، فیبر نوری، امنیت سایبری و هوش مصنوعی تأکید کرد.

سید ستار هاشمی در حاشیه نشست سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در دوحه، با جبرئیل اواتارا، وزیر انتقال دیجیتال و نوآوری فناورانه ساحل عاج، دیدار و درباره ظرفیت‌های همکاری دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌وگو کرد.

او همچنین از آمادگی ایران برای میزبانی از هیئت تخصصی ساحل عاج در کشورمان استقبال کرد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز بررسی همکاری‌ها و تدوین برنامه‌های اجرایی مشترک در عرصه فناوری‌های دیجیتال باشد.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و همکاری در عرصه فیبر نوری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در این دیدار با توجه به اهمیت اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) و همایش‌های مرتبط با آن، بر ضرورت تمرکز بر موضوع‌های مهم دستور کار نشست تأکید کرد و با محکوم‌ کردن شدید حمله‌ها ضد ملت ایران، خواستار حمایت ساحل عاج از نامزدی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات شد.

هاشمی، همچنین با شرح‌ دادن برخی طرح‌های مهم ارتباطی کشور، از جمله طرح سوآپ و برنامه مهاجرت از شبکه مسی به فیبر نوری، آمادگی ایران را برای انتقال تجربه‌ها و توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه ایجاد و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه اجرای طرح‌های فیبر نوری، اعلام کرد.

تبادل تجربه در امنیت سایبری و هوش مصنوعی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اهمیت امنیت سایبری در توسعه خدمت‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال، بر ضرورت تبادل تجربه‌ها و راهکارهای دو کشور برای مقابله با حمله‌های سایبری تأکید کرد.

او همچنین با توجه به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی ایران و برنامه‌های کشور در زمینه توسعه هوش مصنوعی، به‌ویژه ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم برای این فناوری، آمادگی ایران را برای گسترش همکاری‌های تخصصی با ساحل عاج در این عرصه اعلام کرد.

هاشمی با اشاره به روابط گرم و دوستانه دو کشور در زمینه‌های مختلف، از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در عرصه‌های تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات استقبال کرد و تعیین یک برنامه راهبردی و مشخص را برای پیگیری و عملیاتی‌ شدن همکاری‌های فناورانه دو کشور ضروری دانست.

تأکید ساحل عاج بر پیگیری توافق‌های مشترک

وزیر انتقال دیجیتال و نوآوری فناورانه ساحل عاج نیز با تأکید بر اراده دو کشور برای توسعه همکاری‌های مشترک در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر پیگیری توافق‌ها و زمینه‌های همکاری با حضور سفیر این کشور تأکید کرد.

دوحه؛ میدان دیپلماسی (سیاست) فناوری جهان

️حضور سید ستار هاشمی در این نشست، فرصتی برای نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های جهانی، دفاع از منافع ملی و تقویت جایگاه کشور در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تمرکز بر توسعه همکاری‌های فناورانه، مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی، گسترش تعامل‌های دیپلماتیک (سیاسی) و معرفی ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، به دنبال تبدیل دیپلماسی (سیاست) فناوری به فرصت‌های عملی و اقتصادی است.

هاشمی در صدر یک هیئت با هدف توسعه دیپلماسی (سیاست) فناوری، تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در عرصه حکمرانی جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات، به قطر سفر کرده است.

رایزنی با وزیران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف و پیگیری ظرفیت‌های همکاری در عرصه فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال از دیگر برنامه‌های این سفر است.

گفتنی است، نشست سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از ۹ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۵) در دوحه قطر برگزار می‌شود.

این نشست، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اتحادیه بین‌المللی ارتباطات به‌ عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که هر ۴ سال یک‌بار با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار می‌شود.

تعیین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی اتحادیه برای ۴ سال آینده، انتخاب مدیران ارشد ITU، انتخاب اعضای شورای اتحادیه و هیئت قانون‌های رادیویی و تصویب برنامه راهبردی و مالی این نهاد برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۱ از مهم‌ترین دستور کارهای این نشست است.

این نشست، امروز به‌طور رسمی در دوحه افتتاح شد و انتخاب دبیر کل، معاون دبیر کل، مدیران ۳ دفتر تخصصی و انتخاب ۴۸ کشور عضو شورای ITU نیز از دیگر موضوع‌های کاری مهم آن است.