به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،دادستان بردسیر با هشدار به افرادی که در باغ‌ها و سایر اماکن اقدام به نگهداری حیوانات برای حفاظت و نگهبانی می‌کنند، تأکید کرد: مالکان و متولیان نگهداری حیوانات باید تمهیدات لازم را به‌گونه‌ای فراهم کنند که حیوان امکان حمله و آسیب رساندن به افراد را نداشته باشد.

عماد بنی‌اسدی، با اشاره به مسئولیت قانونی متولیان نگهداری حیوانات اظهار کرد: مطابق ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی، متصرف حیوانی که از احتمال حمله آن آگاهی دارد، موظف به مراقبت و نگهداری از آن است و در صورت سهل‌انگاری و ورود خسارت به دیگران، مسئولیت قانونی خواهد داشت.

وی افزود: همچنین بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه قتل غیرعمد در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا رعایت نکردن نظامات واقع شود، مسبب با احراز شرایط قانونی به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد.