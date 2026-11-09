طرح تشدید نظارت بر بهداشت مدارس، بوفه‌های تغذیه‌ای و صنوف اطراف مدارس در استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، معاون فنی مرکز بهداشت استان با اشاره به اهداف این طرح گفت: نظارت بر بوفه‌های مدارس، نحوه عرضه مواد غذایی، صنوف اطراف مدارس و همچنین بهداشت خوابگاه‌های شبانه‌روزی، رستوران‌ها و انبار‌های نگهداری مواد غذایی نیز در دستور کار بازرسان قرار دارد.

فروزان افزود: حدود ۲۰ درصد از مدارس استان، از مجموع نزدیک به ۲ هزار مدرسه، دارای بوفه هستند که در برخی از این بوفه‌ها اقلام غذایی غیرمجاز و غیربهداشتی عرضه می‌شود.