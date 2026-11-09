مارین گل‌زاده، نخستین دختر بوکسور ایران که حضور در رینگ بازی‌های المپیک جوانان را تجربه کرد، در نخستین مبارزه خود مقابل نماینده برزیل بازی را واگذار کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان داکار دوشنبه ۱۸ آبان مارین گل‌زاده، تنها نماینده بوکس ایران در این رقابت‌ها، در مرحله یک چهارم نهایی وزن ۵۷ کیلوگرم به مصاف سارا کامپوس از برزیل رفت و در پایان این مبارزه نتوانست از سد حریف خود عبور کند و نتیجه را واگذار کرد.

گل‌زاده پیش از این در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شده بود و به همین دلیل مبارزه با نماینده برزیل، نخستین حضور رسمی وی در رینگ بازی‌های المپیک جوانان بود.

به این ترتیب، نخستین تجربه حضور دختران بوکس ایران در بازی‌های المپیک جوانان با شکست نماینده کشورمان به پایان رسید.

هدایت تنها نماینده بوکس ایران در این رقابت‌ها برعهده مریم جمشیدی‌کیاست.

مسابقات بوکس چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان در مرکز نمایشگاهی شهر داکار برگزار می‌شود.