اخذ مجوز مرز هوایی و بینالمللی شدن فرودگاه خرمآباد
معاون اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به اخذ مجوز مرز هوایی و بینالمللی شدن فرودگاه خرمآباد گفت: با این مجوز فرودگاه خرمآباد میتواند به یک حلقه مهم در زنجیره لجستیک و تجارت استان تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امید امیدی شاهآباد دوشنبه شب در جلسه با مدیران فرودگاه خرمآباد با اشاره به اخذ مجوز مرز هوایی و بینالمللی شدن فرودگاه خرمآباد اظهار کرد: اهمیت این مجوز از آن جهت است که دسترسی لرستان به بازارهای ملی و بینالمللی را تسهیل و هزینه و زمان مبادلات اقتصادی را کاهش میدهد. در واقع، فرودگاه خرمآباد میتواند به یک حلقه مهم در زنجیره لجستیک و تجارت استان تبدیل شود.
وی اظهار کرد: در حوزه صادرات، این ظرفیت بهویژه برای محصولات کشاورزی و فساد پذیر،دارو، صنایعدستی، کالاهای با ارزش افزوده بالا اهمیت دارد و میتواند امکان دسترسی سریعتر تولیدکنندگان و تجار لرستانی و برخی استانهای همجوار به بازارهای هدف خارجی را فراهم کند.
معاون اقتصادی استاندار لرستان ادامه داد: از سوی دیگر برقراری پروازهای بینالمللی، زمینه را برای توسعه گردشگری، افزایش ورود گردشگران خارجی، تسهیل سفرهای زیارتی و تجاری، تقویت ارتباطات اقتصادی و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم خواهد کرد.
امیدی شاه آباد با اشاره به تاثیرات این رویداد در در حوزه سرمایهگذاری استان، افزود: از منظر سرمایهگذاری نیز،دسترسی به شبکه حملونقل هوایی یکی از مؤلفههای مهم افزایش جذابیت یک منطقه برای سرمایهگذاران است،بنابراین این مجوز میتواند در کنار ظرفیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و سایر زیرساختهای استان، به تقویت محیط کسبوکار و جذب سرمایه منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: البته اخذ مجوز مرز هوایی پایان کار نیست؛ بلکه آغاز یک مرحله مهم اجرایی است. باید همزمان زیرساختهای گمرکی، کارگو هوایی، سردخانه، انبار، خدمات لجستیکی و حمل بار هوایی توسعه پیدا کند و با شناسایی بازارهای هدف، زمینه فعالیت اقتصادی و تجاری فرودگاه فراهم شود.
معاون اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان این است که فرودگاه خرمآباد صرفاً یک فرودگاه مسافری نباشد، بلکه به دروازه تجاری، صادراتی، گردشگری و سرمایهگذاری لرستان و غرب کشور تبدیل شود، گفت: اگر این ظرفیت بهدرستی فعال شود، میتواند در افزایش صادرات، کاهش هزینه مبادلات، رونق گردشگری، ایجاد فرصتهای شغلی، جذب سرمایهگذاری و افزایش ارزشافزوده تولیدات استان نقشآفرینی کند.
امیدی افزود: بنابراین مرز هوایی خرمآباد را یک پروژه صرفاً فرودگاهی نمیدانیم؛ بلکه آن را یک زیرساخت پیشران برای توسعه اقتصادی و افزایش نقش لرستان در مبادلات ملی و بینالمللی میدانیم و فعالسازی کامل ظرفیتهای آن را با جدیت دنبال خواهیم کرد.