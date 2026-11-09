به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امید امیدی شاه‌آباد دوشنبه شب در جلسه با مدیران فرودگاه خرم‌آباد با اشاره به اخذ مجوز مرز هوایی و بین‌المللی شدن فرودگاه خرم‌آباد اظهار کرد: اهمیت این مجوز از آن جهت است که دسترسی لرستان به بازارهای ملی و بین‌المللی را تسهیل و هزینه و زمان مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد. در واقع، فرودگاه خرم‌آباد می‌تواند به یک حلقه مهم در زنجیره لجستیک و تجارت استان تبدیل شود.

وی اظهار کرد: در حوزه صادرات، این ظرفیت به‌ویژه برای محصولات کشاورزی و فساد پذیر،دارو، صنایع‌دستی، کالاهای با ارزش افزوده بالا اهمیت دارد و می‌تواند امکان دسترسی سریع‌تر تولیدکنندگان و تجار لرستانی و برخی استانهای همجوار به بازارهای هدف خارجی را فراهم کند.

معاون اقتصادی استاندار لرستان ادامه‌ داد: از سوی دیگر برقراری پروازهای بین‌المللی، زمینه را برای توسعه گردشگری، افزایش ورود گردشگران خارجی، تسهیل سفرهای زیارتی و تجاری، تقویت ارتباطات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم خواهد کرد.