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مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی از پیشرفت ۶۳ درصدی سههزار و ۵۶۰ واحد مسکونی انبوهسازی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،پیمان آرامون در جلسه شورای تأمین مسکن استان با اشاره به روند اجرای طرحهای مسکن در قالب انبوهسازی اظهار کرد: این واحدها در ابتدای سال گذشته از پیشرفت فیزیکی ۱۷ درصدی برخوردار بودند و این میزان هماکنون به ۶۳ درصد رسیده است.
وی در خصوص عملکرد استان در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: تاکنون ۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن درخواست ثبت کردهاند که از این تعداد، برای ۱۸ هزار و ۷۹۴ نفر تسهیلات پرداخت شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به برنامههای حوزه مسکن محرومان خاطرنشان کرد: تعهد استان در این بخش، احداث هزار و ۶۵۰ واحد مسکونی بوده که تاکنون اقدامات و تعهدات لازم برای ساخت یکهزار و ۳۲۶ واحد انجام شده است.
تا پایان سال ۱۴۰۳، یکهزار و ۳۶۸ هکتار زمین از سوی ادارهکل راه و شهرسازی استان برای ساخت مسکن به بنیاد مسکن تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن روستایی طی دوسال اخیر هزار و ۸۶۲ هکتار زمین شناسایی و در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است که در این زمینه، ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در زمره استانهای پیشتاز کشور قرار دارد.
آرامون با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه آمادهسازی اراضی مسکن ملی گفت: همچنین در دوسال اخیر حدود یکهزار هکتار از اراضی آمادهسازی شده که از این میزان، ۸۵۶ هکتار دارای بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه خدمات زیربنایی و روبنایی اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی احداث دو مدرسه در شهرستانهای مهاباد و پیرانشهر آغاز شده و همچنین شش میلیارد تومان کمکهزینه برای احداث پاسگاه در شهر جدید گلمان ارومیه اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی احداث مسجد در شهرهای ارومیه و بوکان آغاز شده و کمک هزینه ساخت برای دو مسجد گلمان و روستای عذاب خوی پرداخت شده است.
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی همچنین از آغاز عملیات اجرایی احداث یک مسجد در آینده نزدیک در شهرستان خوی خبر داد.