به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،پیمان آرامون در جلسه شورای تأمین مسکن استان با اشاره به روند اجرای طرح‌های مسکن در قالب انبوه‌سازی اظهار کرد: این واحدها در ابتدای سال گذشته از پیشرفت فیزیکی ۱۷ درصدی برخوردار بودند و این میزان هم‌اکنون به ۶۳ درصد رسیده است.

وی در خصوص عملکرد استان در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: تاکنون ۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن درخواست ثبت کرده‌اند که از این تعداد، برای ۱۸ هزار و ۷۹۴ نفر تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌ غربی با اشاره به برنامه‌های حوزه مسکن محرومان خاطرنشان کرد: تعهد استان در این بخش، احداث هزار و ۶۵۰ واحد مسکونی بوده که تاکنون اقدامات و تعهدات لازم برای ساخت یک‌هزار و ۳۲۶ واحد انجام شده است.

تا پایان سال ۱۴۰۳، یک‌هزار و ۳۶۸ هکتار زمین از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی استان برای ساخت مسکن به بنیاد مسکن تحویل داده شده است.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن روستایی طی دوسال اخیر هزار و ۸۶۲ هکتار زمین شناسایی و در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است که در این زمینه، اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌ غربی در زمره استان‌های پیشتاز کشور قرار دارد.

آرامون با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه آماده‌سازی اراضی مسکن ملی گفت: همچنین در دوسال اخیر حدود یک‌هزار هکتار از اراضی آماده‌سازی شده که از این میزان، ۸۵۶ هکتار دارای بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌ غربی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات زیربنایی و روبنایی اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی احداث دو مدرسه در شهرستان‌های مهاباد و پیرانشهر آغاز شده و همچنین شش میلیارد تومان کمک‌هزینه برای احداث پاسگاه در شهر جدید گلمان ارومیه اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی احداث مسجد در شهرهای ارومیه و بوکان آغاز شده و کمک هزینه ساخت برای دو مسجد گلمان و روستای عذاب خوی پرداخت شده است.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی همچنین از آغاز عملیات اجرایی احداث یک مسجد در آینده نزدیک در شهرستان خوی خبر داد.