دبیر بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی بخش دانش‌آموزی از ثبت یک‌هزار و ۷۷۰ طرح پژوهشی با مشارکت سه‌هزار و ۷۹۹ دانش‌آموز در این دوره از جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا عبدالحی در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر گفت: از مجموع طرح‌های ارسال‌شده به دبیرخانه، ۲۱۰ طرح به مرحله مصاحبه نیمه‌حضوری و ۸۵ طرح به مرحله داوری نمایشگاهی راه یافتند.

وی افزود: در نهایت ۴۶ طرح با مشارکت ۵۸ دانش‌آموز رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند و برگزیدگان علاوه بر تسهیلات ورود به دانشگاه، امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان را نیز خواهند داشت.

عبدالحی با اشاره به حضور دانش‌آموزان ۲۴ استان کشور در مرحله نهایی جشنواره گفت: امسال چهار طرح از مناطق روستایی نیز در میان برگزیدگان قرار گرفتند. همچنین دانش‌آموزانی از استان‌های هرمزگان، لرستان و کردستان به مرحله نهایی راه یافتند.

دبیر جشنواره جوان خوارزمی بخش دانش‌آموزی با اشاره به تأثیر شرایط جنگ و مجازی شدن مدارس بر روند برگزاری جشنواره افزود: برای افزایش مشارکت دانش‌آموزان، دوره‌های آموزشی مجازی با محوریت ایده‌یابی و تبدیل ایده به طرح پژوهشی برگزار شد.

وی همچنین از آغاز ثبت‌نام بیست‌ونهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی خبر داد و گفت: دانش‌آموزان و هنرجویان دوره دوم متوسطه می‌توانند طرح‌های پژوهشی خود را از طریق سامانه جشنواره ثبت کنند.