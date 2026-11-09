مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان غربی از اجرای فاز سوم طرح توسعه موزه باستان‌شناسی ارومیه با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری در حاشیه بازدیداز این پروژه با اشاره به روند توسعه موزه باستان‌شناسی ارومیه اظهار کرد: در حال حاضر فاز سوم این پروژه در حال اجراست که شامل تکمیل احداث سازه و سقف طبقه همکف بوده و به‌زودی به پایان می‌رسد.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان غربی افزود: در فازهای قبلی اقداماتی از جمله اجرای فونداسیون و بتن‌ریزی پروژه، اجرای ستون‌ها و سقف طبقه دوم، آجرکاری، ساماندهی تأسیسات برقی و تزئینات مجموعه انجام می‌شود.

وی درباره افزایش فضای موزه تصریح کرد: مساحت موزه در حال حاضر ۶۰۰ مترمربع است که پس از اتمام پروژه به حدود ۲۲۰۰ مترمربع می‌رسد.

صفری با بیان اینکه تکمیل این مجموعه امکان نمایش تعداد بیشتری از اشیای تاریخی را فراهم می‌کند، گفت: در سالیان گذشته به‌دلیل کمبود فضا، شماری از اشیای تاریخی در گنجینه موزه نگهداری می‌شد و امکان نمایش آنها وجود نداشت.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان به بازدید از اشیای تاریخی و باستان‌شناسی ارومیه می‌توانند با مراجعه به موزه شهر ارومیه، واقع در مدرسه تاریخی ۲۲ بهمن، از این اشیا دیدن کنند.